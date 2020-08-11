علماء الفلك يكتشفون أكبر حفرة في المنظومة الشمسية

يعتبر علماء الفلك أن الحفرة الموجودة على قمر جانيميد التابع لكوكب المشتري، هي الأكبر في المنظومة الشمسية الناتجة عن اصطدام كويكب قطره 150 كيلومترا قبل 4 مليارات سنة.

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وتفيد مجلة Icarus، بأن القمر جانيميد، هو أكبر أقمار المنظومة الشمسية، يبلع نصف قطره 40% من نصف قطر الكرة الأرضية، أي هو أكبر من كوكبي بلوتو وعطارد.

ويعتقد العلماء أن المناطق المضيئة التي تتناوب عشوائيا مع المناطق الداكنة على سطح القمر كما يظهر في الصور التي التقطها المركبات الفضائية، تشير إلى أن المناطق المضيئة هي مناطق فتية نسبيا، أما الداكنة التي تحتل حوالي ثلث مساحته، فهي بقايا سطحه القديم، وتنتشر فيها الأخاديد.

Nasa

والآن اكتشف علماء اليابان بعد دراستهم للصور التي التقطها Voyager و Galileo، أن هذه الأخاديد هي عبارة عن منظومة حلقات (دوائر) ذات مركز موحد. ويبلغ نصف قطر الحلقة الداخلية الأقرب إلى المركز 1380 كيلومترا، ونصف قطر الحلقة الخارجية 7800 كيلومتر.

ووفقا لهم، يحتمل أنها ناتجة عن اصطدام كويكب قطره 150 كيلومترا بالقمر جانيميد، بسرعة 20 كيلومترا في الثانية. فإذا كان هذا صحيحا، فهي أكبر حفرة في المنظومة الشمسية.

ويعتقد العلماء، أن مثل هذا الاصطدام ، يمكنه تغيير بنية القمر، التي يعتقد أنها تتكون من القشرة والوشاح والنواة. ولكي تتكون مثل هذه الطبقات لابد من كمية حرارة هائلة. لذلك من المرجح أن الاصطدام الذي حدث قبل أربعة مليارات سنة كان مصدرا لهذه الطاقة الحرارية.

وتجدر الإشارة إلى أن قطر الحفرة الموجودة على القمر كاليستو التابع للمشتري أيضا يعادل 3800 كيلومتر.

المصدر: فيستي. رو