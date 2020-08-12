كاميرات ناسا ترصد الكرات النارية لذروة زخات شهب البرشاويات

التقطت شبكة All-Sky Fireball التابعة لوكالة ناسا شهب البرشاويات المتناثرة في السماء يومي السبت والأحد 8 و9 أغسطس.

وتُعد اللقطات بمثابة تذكير للخروج إلى الهواء الطلق للاستمتاع بزخات شهب البرشاويات الشهير، والتي بلغت ذروتها يوم الثلاثاء وستتواصل إلى يوم الأربعاء، 12 أغسطس إلى 13 أغسطس.

LIVE: Spot the Perseid meteors in the night sky! ☄️



Starting now, enjoy an overnight live stream from our Meteor Watch camera at @NASA_Marshall: https://t.co/mzKW5uV4hSpic.twitter.com/nawgU3tmpo — NASA (@NASA) August 12, 2020

The Perseid meteor shower, one of the biggest meteor showers of the year, will be at its brightest early in the morning this Wednesday, Aug. 12. 🌟



Here are some tips on how to catch the show: https://t.co/y6uEeKywF3



📸 @nasahqphotopic.twitter.com/rXXZTDhXX7 — NASA (@NASA) August 11, 2020

وظهرت زخات شهب البرشاويات بين 17 يوليو وستتواصل إلى 24 أغسطس، وتنشأ زخات شهب البرشاويات سنويا بواسطة مذنب Comet Swift-Tuttle الموجود في مداره منذ آلاف السنين، وتستغرق دورته حول الشمس 133 عاما.

Watch the skies! Late tonight and early tomorrow morning is the peak time for viewing the Perseid meteor shower. ☄️



Can't get outside? NASA TV has you covered! Tune in starting at 9pm ET for a Perseids livestream from our camera at @NASA_Marshall: https://t.co/mzKW5uV4hSpic.twitter.com/bwgYK2jHJ6 — NASA (@NASA) August 12, 2020

ومن المعروف أن الزخات هي نتاج لجزيئات من الغبار والصخور، بعضها بحجم حبات الرمل، يخلفها المذنب عند اقترابه من الشمس. ويبدو أن الشهب تنبثق من كوكبة حامل رأس الغول (constellation Perseus).

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وعادة ما يقدم حدث زخات شهب البرشاويات عرضا لا يُنسى، للمراقبين تحت سماء صافية بعيدا عن التلوث الضوئي. وينتج عن هذا الحدث ما بين 45 إلى 90 نيزكا في الساعة خلال ذروة الزخات.

ومع ذلك، فإن هذا العام ستكون الزخات أقل من المعتاد في السماء باعتبار أن القمر في الربع الأخير من مراحل اكتماله سيكون واضحا في الأفق في ظلام الفجر خلال ذروة البرشاويات، ويغرق بعض الشهب بوهجه.

وسيكون مراقبو النجوم قادرين على رصد بعض زخات البرشاويات في الأيام القادمة، إذا كانت السماء صافية، إلى غاية 24 أغسطس.

المصدر: سبيس