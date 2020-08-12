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كاميرات ناسا ترصد الكرات النارية لذروة زخات شهب البرشاويات

الفضاء

كاميرات ناسا ترصد الكرات النارية لذروة زخات شهب البرشاويات
Reuters Mario Anzuoni
صورة تعبيرية
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التقطت شبكة All-Sky Fireball التابعة لوكالة ناسا شهب البرشاويات المتناثرة في السماء يومي السبت والأحد 8 و9 أغسطس.

وتُعد اللقطات بمثابة تذكير للخروج إلى الهواء الطلق للاستمتاع بزخات شهب البرشاويات الشهير، والتي بلغت ذروتها يوم الثلاثاء وستتواصل إلى يوم الأربعاء، 12 أغسطس إلى 13 أغسطس.

وظهرت زخات شهب البرشاويات بين 17 يوليو وستتواصل إلى 24 أغسطس، وتنشأ زخات شهب البرشاويات سنويا بواسطة مذنب Comet Swift-Tuttle الموجود في مداره منذ آلاف السنين، وتستغرق دورته حول الشمس 133 عاما.

ومن المعروف أن الزخات هي نتاج لجزيئات من الغبار والصخور، بعضها بحجم حبات الرمل، يخلفها المذنب عند اقترابه من الشمس. ويبدو أن الشهب تنبثق من كوكبة حامل رأس الغول (constellation Perseus).

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وعادة ما يقدم حدث زخات شهب البرشاويات عرضا لا يُنسى، للمراقبين تحت سماء صافية بعيدا عن التلوث الضوئي. وينتج عن هذا الحدث ما بين 45 إلى 90 نيزكا في الساعة خلال ذروة الزخات.

ومع ذلك، فإن هذا العام ستكون الزخات أقل من المعتاد في السماء باعتبار أن القمر في الربع الأخير من مراحل اكتماله سيكون واضحا في الأفق في ظلام الفجر خلال ذروة البرشاويات، ويغرق بعض الشهب بوهجه.

وسيكون مراقبو النجوم قادرين على رصد بعض زخات البرشاويات في الأيام القادمة، إذا كانت السماء صافية، إلى غاية 24 أغسطس.

المصدر: سبيس

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