كوكب الزهرة يظهر للعين المجردة في السماء رفقة أحداث فلكية مميزة هذا الأسبوع

يمكن لمراقبي النجوم رؤية كوكب الزهرة بالعين المجردة في ألمع حالاته خلال هذا الأسبوع، دون الحاجة إلى أي معدات باهظة.

ولرؤية كوكب الزهرة في أفضل حالاته، يجب أن تكون مستيقظا في الساعات الأولى من يوم 12 أو 13 أغسطس.

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وفي هذه الأيام تشهد سماء الليل أيضا مشاهد رائعة للحدث الفلكي السنوي زخات شهب البرشاويات، والتي تبلغ ذروتها في 12 أغسطس من كل عام، وستكون هناك إمكانية لرؤيتها بالعين المجردة من الأرض بعيدا عن التلوث الضوئي.

ومن المتوقع أن يقع فيها هذان الحدثان السماويان العظيمان في نفس الوقت مجددا في عام 2028، لذا ستكون هذه فرصة مثالية لمتابعة أحداث مثيرة كهذه.

ويشار إلى كوكب الزهرة حاليا باسم "نجمة الصباح"، وسيكون كوكب الزهرة ألمع جسم في السماء بعيدا عن القمر.

ويجب أن تكون هناك أيضا فرصة لرؤيته ساطعا وبجوار القمر في ساعات الفجر لأيام 14 و15 و 16 أغسطس، قبل شروق الشمس بنحو ثلاث ساعات، فوق الأفق الشرقي.

وسيكون كوكب الزهرة في أعلى نقطة له في سماء الصباح لعام 2020. ويجب أن يظهر الكوكب في الجزء السفلي الأيمن من هلال القمر النحيف، وسيبدو وكأنه نجم لامع للغاية.

From the peak of the #Perseid meteor shower 🌠 to the Moon posing with Jupiter, Saturn, and Venus 🌕✨ here’s some of the great stuff you can see in the sky this August: https://t.co/6rIhgCD2DMpic.twitter.com/1CqvwOWH5U — NASA JPL (@NASAJPL) August 1, 2020

ويبدو كوكب الزهرة ساطعا جدا في الوقت الحالي لأنه في أقصى استطالة له من الشمس عند رؤيته من الأرض، لذا يبدو أكثر إشراقا بالنسبة لنا.

وإذا لم تكن متأكدا مما تراه، يمكنك تنزيل تطبيق مسح السماء الذي يحدد الأبراج والكواكب.

Time to wish upon a star. The annual Perseid meteor shower will peak on August 12. The best time to look is in the pre-dawn hours, but midnight to dawn any morning the week before or after should produce a few meteors, including the occasional "fireball." https://t.co/HTlEpYJJqppic.twitter.com/ZZgC2aj9vC — NASA JPL (@NASAJPL) August 8, 2020

المصدر: ذي صن