روغوزين يتحدى إيلون ماسك

دعا دميتري روغوزين، المدير العام لشركة "روس كوسموس" الروسية، إلى عدم تضخيم دور الاختتام الناجح لأول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة "كرو دراغون" التي أطلقتها شركة سبيس إكس الأمريكية.

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واقترح روغوزين على زملائه الأمريكيين محاولة تكرار الأرقام القياسية للمركبة الفضائية الروسية في سرعة الطيران إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال المسؤول عن الصناعات الفضائية الروسية إن "ظهور كرو دراغون واجتيازها الاختبار، إذا رمينا جانبا كل قشور الدعاية الأمريكية، بأنهم القادة في العالم ... بماذا هم قادة في العالم على العموم؟ لعشر سنوات لم يكم لهم حضور في الأفق الفضائي، لكنهم الآن يطيرون كما طرنا نحن. فليحاولوا الآن أن يطيروا بالسرعة التي نطير بها. لا أعتقد أن كرو دراغون قادرة على الطيران إلى محطة الفضاء الدولية في ثلاث ساعات".

ورأى روغوزين أن مركبة كرو دراغون الأمريكية من شركة سبيس إكس، والمركبة المستقبلية ستارلينر من شركة بوينغ، تتمتعان بالاتساع والراحة، لكنهما ليستا أكثر من نظائر لمركبات "سويوز أم إس" الروسية.

وقال رئيس شركة الفضاء الروسية: "هذه خطوة إلى الأمام، لكن هل نحن في حاجة إلى صنع مثل هذه السفينة؟ لا، بالطبع. لسنا بحاجة إلى مثل هذه السفينة".

وكانت مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس – 15" قد سجّلت في وقت سابق رقما قياسيا لزمن الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية، وقطعت المسافة في 3 ساعات و18 دقيقة و3 ثوان.

وأعطى روغوزين عقب ذلك تعليماته بتنفيذ مهمة مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس" وفق مخطط فائق السرعة في الخريف القادم.

المصدر: نوفوستي