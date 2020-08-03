مركبة دراغون التابعة لسبيس إكس تهبط في خليج المكسيك

هبط رائدا الفضاء الأمريكيان بوب بنكين ودوج هيرلي على متن كبسولة كرو دراغون الجديدة المملوكة لشركة سبيس إكس في خليج المكسيك يوم الأحد، بعد رحلة استغرقت شهرين.

ويمكن رؤية الكبسولة وهي تهبط من السماء عندما انفتحت مظلاتها قبل الهبوط على الماء. وكذلك يمكن رصد القوارب السريعة وهي تقترب من الكبسولة.

وغادر رائدا الفضاء بوب بنكين ودوج هيرلي محطة الفضاء الدولية في الأول من أغسطس وعادا على متن نفس المركبة الفضائية التي وصلا بها في نهاية شهر مايو. وكانت المهمة هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال أشخاص إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية منذ اختتام برنامج مكوك الفضاء "شاتل".

المصدر: رابتلي + وكالات