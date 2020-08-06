الصين تطلق قمرين صناعيين

أطلقت الصين الخميس 6 أغسطس الجاري القمرين الصناعيين Gaofen-9-04 لاستشعار الأرض عن بعد وQinghua للبحوث العلمية.

أفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات. وجاء في موقع المؤسسة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat أن القمرين الصناعيين أطلقا الساعة 12.01 بالتوقيت المحلي (الساعة 07.01 بتوقيت موسكو) من مطار جانسو الفضائي بشمال غرب الصين بواسطة صاروخ CZ-2D ( تشانغ تشنغ – 2).

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وأوضح الموقع الإلكتروني أن القمر الصناعي Gaofen-9-04 سيستخدم لأغراض تخطيط المدن والزراعة الصينية ومد الطرق وإجراء عملية الطوارئ في حال وقوع كوارث طبيعية.

أما مهمة القمر الصناعي Qinghua فتنحصر في تجربة التكنولوجيات الحديثة في مجال الملاحة الفضائية.

يذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها الفضائي عن طريق إطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بالملاحة الفضائية وإطلاق المسابير إلى القمر وإلى المريخ.

المصدر: ناسا