المركبة الأمريكية "إنديفور" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية.. فيديو

انفصلت المركبة الأمريكية سبيس إكس كرو دراغون "إنديفور"، وعلى متنها رائدا الفضاء روبرت بينكن ودوغلاس هيرلي، عن محطة الفضاء الدولية، يوم السبت، بعد أن أنجزت مهمة دامت شهرين.

وأعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية، أن المركبة الفضائية انفصلت عن وحدة "هارموني"، على محطة الفضاء الدولية، في الساعة السابعة و35 دقيقة من مساء أمس (23-35 بتوقيت غرينتش).

Departure burn #2 is confirmed, moving the @SpaceX Dragon Endeavour below and in front of the @Space_Station's orbit as our #LaunchAmerica crew continue their journey home to Earth. pic.twitter.com/04SqgXRP22 — NASA (@NASA) August 2, 2020

ووفقا للوكالة، قام محركان صغيران جدا، بعملية احتراق أسهمت بفصل المركبة عن محطة الفضاء الدولية، وتقوم المركبة بالتحرك ببطء مبتعدة عن المختبر المداري، في مسار مداري سيعيد رائدي الفضاء وحمولتهما بأمان إلى الأرض.

Separation confirmed. Dragon performing 4 departure burns to move away from the @Space_Stationpic.twitter.com/ea14fozdO8 — SpaceX (@SpaceX) August 1, 2020

ولاحقا ستقوم المركبة الفضائية بتنفيذ أربع عمليات إحراق، مغادرة بشكل مستقل لدفع المركبة الفضائية بعيدا عن محطة الفضاء الدولية، وبدء رحلة العودة إلى الأرض.

In case you missed it, @SpaceX's Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.



Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTipic.twitter.com/QOni0gSJHU — NASA (@NASA) August 2, 2020

وكان رائدا الفضاء الأمريكيان، قد وصلا إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة "كرو دراغون"، في 31 مايو الماضي.

المصدر: سبوتنيك