ناسا تؤكد جاهزية مسبارها

أكد خبراء وكالة ناسا الأمريكية يوم 31 يوليو جاهزية روفر Perseverance الذي أطلقه الخميس 30 يوليو إلى المريخ صاروخ "أطلس V " المزود بمحرك "إر دي – 180" روسي الصنع.

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أفاد بذلك موقع ناسا الرسمي الذي قال في بيان صادرعنه إن الروفر صالح تماما للعمل ويستمر في تحليقه الفضائي نحو الكوكب الأحمر.

وحسب البيان فإن خبراء ناسا استطاعوا تلقي معلومات خاصة بمواصفات تحليق الروفر ومعالجتها خلال 30 دقيقة.

فيما أشار نائب مدير برنامج Perseverance الفضائي، مات ويلس، إلى أن خبراء ناسا تمكنوا من حل مشكلة متعلقة بإشارة فائقة القوة واردة من الروفر. وكان مدير ناسا، جيم برايدنستاين قد أعلن في وقت سابق أن المشكلة المماثلة حدثت عام 2011 بعد إطلاق روفر "كيوريوسيتي" الذي لا يزال يعمل على سطح المريخ إلى حد الآن.

وحسب،برايدنستاين، فإن خبراء ناسا غيروا قوة ضبط مستقبلات الروفر واتجاه هوائياته .

يذكر أن روفر Perseverance المخصص للبحث عن آثار الحياة في المريخ تم إطلاقه الساعة 14.50 يوم 30 يوليو بتوقيت موسكو من رأس كانافيرال في فلوريدا بواسطة صاروخ "أطلس V " المزود بمحرك "إر دي – 180" روسي الصنع. ويتوقع أن يصل الروفر إلى المريخ في 18 فبراير المقبل.

المصدر: تاس