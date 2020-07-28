لماذا ترسل ناسا مركبتها الجديدة إلى المريخ؟

أعلن مدير وكالة ناسا، جيم برادينشتاين، عن بعض التفاصيل التي تتعلق بمهمة مركبة Perseverance الاستكشافية التي سترسلها الوكالة نحو المريخ.

وفي تصريح للصحافة قال برادينشتاين: "تتمثل المهمة الرئيسية للمركبة في البحث عن آثار حياة على الكوكب الأحمر واختبار حلول تقنية جديدة يمكن استخدامها مستفبلا أثناء الرحلات المأهولة إلى هذا الكوكب وإلى كواكب أخرى في مجموعتنا الشمسية".

وأضاف "المهمة القادمة لهذه المركبة فريدة من نوعها كونها مرتبطة بعلم الأحياء الفلكية.. الهدف هو البحث عن آثار الحياة الحالية الموجودة على المريخ أو ربما آثار لحياة كانت موجودة هناك، سنرسل مركبتنا الاستكشافية إلى فوهة موجودة في قاع إحدى البحيرات التي وجدت قديما على سطح الكوكب، لربما اكتشفنا آثرا لحياة كانت هناك".

وتبعا لبرادينشتاين فإن الدراسات السابقة أشارت إلى أنه وقبل 3 مليارات سنة كان هناك "جو نشط" على المريخ، وكانت المياه موجودة في الكوكب، حتى أن المريخ كان محميا من التأثيرات القوية للأشعة الشمسية، وكل هذه العوامل وفقا له "من المحتمل أن تكون قد شكلت ظروفا لوجود نوع من الحياة على الكوكب في ذلك الوقت".

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Our experts are answering questions live on @Reddit about our next mission to the Red Planet, set to lift off aboard a @ULALaunch rocket on July 30: https://t.co/vbpN5ZvsdZpic.twitter.com/aF5PHUS9NC — NASA (@NASA) July 27, 2020

ومن أبرز ما يميز مهمة هذه المركبة على المريخ وفقا لناسا هو أن Perseverance ستقوم بإطلاق مروحية استكشافية صغيرة ستكون أول درون يطير في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وهذه التجربة ستساعد العلماء في المستقبل على القيام بمهمات استكشافية مشابهة.

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وتخطط ناسا لإطلاق الصاروخ الذي سيحمل هذه المركبة إلى الفضاء في 30 يوليو الجاري، حيث من المفترض ان ينطلق الصاروخ من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا بتمام الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي (14:50 بتوقيت موسكو).

المصدر: نوفوستي