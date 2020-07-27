سقوط نيزك على جزيرة إسبانية (فيديو)

لا يزال المسؤولون يبحثون عن نيزك سقط في شمال جزيرة تينيريفي إلإسبانية، ولا يمكنهم تحديد مكانه ويطلبون من السكان مساعدتهم في البحث عنه.



ويفيد موقع NEWS.ru، بأن متحف العلوم والفضاء في الجزيرة علم بسقوط النيزك بفضل الصور التي التقطتها إحدى كاميرته، وأن النيزك سقط في الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة يوم الثلاثاء 14 يوليو. بحسب صحيفة Diario de Avisos.

ووفقا لمدير المتحف، هيكتور سوكاس، يعتبر اختراق النيازك للغلاف الجوي للأرض ظاهرة منتشرة، وعمليا تحدث يوميا. إلا أن وصول النيزك إلى الأرض سالما أمر نادر جدا.

ويؤكد المدير، على أن المهم للعلم إيجاد ولو شظية واحدة من شظايا النيزك، لذلك يدعو السكان للمساعدة في البحث عنه، مشيرا إلى أن حجم شظية من هذه الشظايا هو بحجم قطعة نقود معدنية ووزنها 10-50 غراما، ولونها أسود وسطحها أملس، كما لو أنها تعرضت للحرق.

المصدر: نوفوستي