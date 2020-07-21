وأخيرا.. "ملء" فجوة 11 مليار سنة في فهمنا لتاريخ الكون (فيديو)

نشر مسح "سلووان الرقمي للسماء" (SDSS) خريطة ثلاثية الأبعاد شاملة للكون، تملأ الكثير من التكهنات المجهولة السابقة.

وتوفر الخريطة، وهي من بنات أفكار تحليل علمي دام عقدين، قياسات جديدة لكيفية تمدد الكون على مدى 11 مليار سنة الماضية.

ويساعد العرض ثلاثي الأبعاد في تفسير النظرية القائلة بأن الكون يتوسع باستمرار بوتيرة متسارعة، بسبب "الثابت الكوني"، الذي يشار إليه أحيانا باسم "الطاقة المظلمة، وهي شكل غير معروف من الطاقة التي تؤثر في الكون على أكبر المقاييس.

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وقال عالم الكونيات كايل داوسون، من جامعة يوتا، الذي قاد فريق SDSS: "نحن نعرف كلا من التاريخ القديم للكون وتاريخ توسعه الأخير إلى حد ما، ولكن فجوة مزعجة توجد في منتصف 11 مليار عام".

وأضاف داوسون أن إنشاء الخريطة يمثل "بعضا من أهم التطورات في علم الكونيات في العقد الماضي".

وأُطلق SDSS-IV في عام 2012 بهدف التقاط قياسات كونية أكثر دقة لفترات غير معروفة في تاريخ الكون. وعمل أعضاء الفريق مع المشاركين في المسح الطيفي الموسع (eBOSS) - وهو تعاون يضم أكثر من 100 من علماء الفيزياء الفلكية - لإنشاء عرض ثلاثي الأبعاد، والذي تضمن تاريخ مليوني مجرة ​وكوازارات، وهي الأجسام الأكثر سطوعا والأكثر بعدا في الكون المعروف، حيث يحيط الغاز بثقب أسود فائق الكتلة، تتراوح كتلته من ملايين إلى مليارات المرات من كتلة الشمس.

ومن هذه الخريطة، يمكن للباحثين قياس الأنماط التي تساعد في تحديد المعلمات الرئيسية لشرح تركيبة الكون، بدقة أفضل من 1%.

وقال البروفيسور ويل بيرسيفال، من جامعة واترلو وعالم المسح في eBOSS: "هذه الدراسات تسمح لنا بربط جميع القياسات بقصة كاملة عن توسع الكون".

المصدر: RT