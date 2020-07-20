اكتشاف هياكل غامضة على كوكب المريخ (فيديو)

اكتشف جين ورد أحد مستخدمي الإنتر نت، في الصور التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لسطح كوكب المريخ، هياكل غامضة جمعها في فيديو نشره للمناقشة، ويسأل هل هناك حياة على المريخ؟.

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ويشير موقع Planet News إلى أن جين ورد نشر هذا الفيديو في يوم 12 يوليو 2020 ويعلق على الصور المعروضة فيه، ويسأل هل توجد حياة على الكوكب الأحمر؟

ووفقا له، قد تكون هذه القطع الأثرية أو الشواذ الموجودة على سطح المريخ، في الواقع أنقاض مبان. فمثلا بعض القطع لها شكل كتل أو ألواح حجرية، ويمكن مشاهدة ثقوب فيها. كما يلاحظ على مقربة من أحد المواقع وجود جسم هرمي الشكل.

ويشير ورد، إلى أن هذا قد يكون بقايا مبنى، حتى أن البعض شاهد في الصورة ما يشبه الأساسات .

ولكن ومع كل هذا، لا يمكن الحديث عن وجود حياة على الكوكب الأحمر.

المصدر: نوفوستي