علماء الفلك يرصدون "ومضة" ثقب أسود للمرة الأولى على الإطلاق (صورة)

تشتهر الثقوب السوداء بعدم توهجها وفعل العكس تماما، ولكن حال استهلاكها المواد بنشاط من الفضاء المحيط بها، فإن هذه المواد يمكن أن تشتعل بقوة مليار أشعة سينية من الشمس.

والآن، رصد علماء الفلك "للمرة الأولى" أن الوميض اشتعل بشكل غامض قبل أن يعود تدريجيا إلى السطوع.

ويدعم الثقب الأسود الهائل نواة مجرة ​​تبعد 275 مليون سنة ضوئية، ​​تسمى 1ES 1927+654.

وعلى مدى 40 يوما فقط، شاهد علماء الفلك هبوطا كبيرا في إكليله (هالته) المتوهج، قبل أن يصبح أكثر إشراقا من ذي قبل.

وقال الفيزيائي إيرين كارا، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT): "نتوقع أن تغيرات اللمعان بهذا الحجم يجب أن تختلف باختلاف المقاييس الزمنية من عدة آلاف إلى ملايين السنين. ولكن في هذا الكائن، رأينا أنه يتغير بمقدار 10000 عامل مساعد على مدار العام، وهو أمر لم يسمع به من قبل".

(NASA/JPL-Caltech)

وهناك العديد من المكونات في المنطقة حول ثقب أسود، إلى جانب أفق الحدث. وهذه هي "نقطة اللاعودة" الشهيرة، والتي لا تكفي حتى سرعة الضوء لتحقيق الهروب. ويحتوي الثقب الأسود النشط أيضا على قرص ضخم من المواد التي تدور حوله، مثل المياه التي تدور حول مصرف.

وعلى مقربة من أفق الحدث لثقب أسود نشط، حول الحافة الداخلية لقرص التنامي، يوجد الإكليل وهو منطقة من الإلكترونات الساخنة الحارقة، التي يُعتقد أنها تعمل بواسطة المجال المغناطيسي للثقب الأسود، والتي تعمل مثل السنكروترون لتسريع الإلكترونات إلى طاقات عالية، لدرجة أنها تتألق بشكل مشرق في أطوال موجات الأشعة السينية.

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ولاحظ الفلكيون لأول مرة أمرا غريبا يحدث في 1ES 1927+654 عام 2018، عندما قام مسح ASASSN الآلي الذي يبحث عن ومضات الضوء الساطعة عبر السماء بأكملها - باكتشاف توهج ساطع بشكل لا يصدق من المجرة، يفوق بنحو 40 مرة سطوعها الطبيعي.

وجذب هذا انتباه الفلكيين، حيث وجهوا مجموعة من التلسكوبات في اتجاه المجرة لمعرفة المزيد. ولفترة من الوقت، كان كل شيء طبيعيا - ولكن بعد ذلك بنحو 160 يوما من التوهج، بدأت نواة 1ES 1927+654 في التعتيم. وعلى مدى 40 يوما، تم القضاء على توهج الأشعة السينية تماما.

وقال كارا: "بعد أن رأى ASSASN أنها تمر بهذا الهيجان المجنون الضخم، شاهدنا اختفاء الهالة التي أصبحت غير قابلة للكشف".

ولكن بعد ذلك بدأ السطوع في الظهور بشكل مطرد مرة أخرى. وبعد 300 يوم من التوهج الأولي، كانت نواة المجرة أكثر سطوعا بنحو 20 مرة مما كانت عليه قبل الحدث الأولي.

وقال عالم الفيزياء الفلكية كلاوديو ريتشي، من جامعة "دييغو بورتاليس" في تشيلي، والمعد الرئيسي للدراسة: "لا نرى عادة اختلافات كهذه في تراكم الثقوب السوداء. كان غريبا لدرجة أننا اعتقدنا في البداية أن هناك خطأ في البيانات. وعندما رأينا أنها حقيقية، كانت مثيرة للغاية. ولكن لم يكن لدينا أيضا فكرة عما نتعامل معه".

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وأوضح الفلكيون بأنهم ليسوا متأكدين تماما من كيفية توليد وتدعيم هالة الثقب الأسود. ولكن إذا كان لها، كما هو مفترض، علاقة ما بالمجالات المغناطيسية للثقب الأسود، فإن التغييرات الدرامية التي لوحظت في 1ES 1927+654، يمكن أن تكون ناتجة عن شيء يعطل تلك المجالات المغناطيسية.

ونحن نعلم أن الثقوب السوداء يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة، عندما تلتقط وتلتهم نجما يقترب منه قليلا. ويتمزق النجم في عملية تسمى اختلال المد والجزر، ويطلق وهجا من الضوء الساطع، قبل أن يُطمس بعد أفق الحدث لمواجهة مصيره الغامض.

وإذا حدث أن نجما هاربا صادف الثقب الأسود لـ 1ES 1927+654، فقد تتناسب الأحداث مع التغييرات المرصودة في إشعاع الأشعة السينية. أولا، يتم تعطيل النجم بشكل غير متوقع، ما يسبب التوهج الأولي. بعد ذلك، يمكن للحطام من النجم أن يعطل مؤقتا المجال المغناطيسي للثقب الأسود.

ويمكن أن يكون ذلك دليلا مهما لفهم نصف القطر، الذي يتحكم فيه المجال المغناطيسي داخل هالة الثقب الأسود.

وإذا كان النجم مسؤولا عن الحدث، فقد حسب الفريق أن اضطراب المد والجزر كان يجب أن يحدث في غضون 4 دقائق ضوئية من مركز الثقب الأسود، أي زهاء نصف المسافة بين الأرض والشمس. ولكن قد يكون هناك سبب آخر لعرض الضوء.

ونحن نعلم أن هالة الثقب الأسود يمكن أن تختلف في السطوع، على الرغم من أنه يحدث بشكل عام على فترات زمنية أطول. ومن الممكن أن السلوك المتطرف الذي لوحظ في 1ES 1927+654، هو أيضا سلوك طبيعي جدا - لم نكتشفه حتى الآن.

ونُشر البحث في Astrophysical Journal Letters.

المصدر: ساينس ألرت