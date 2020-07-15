علماء يحققون اختراقا كبيرا عبر "مجرة أشباح"!

حقق علماء يدرسون كيفية تحقيق تشكّل الثقوب السوداء الهائلة (SMBH)، اختراقا كبيرا باستخدام بعض الأدوات الفنية الحديثة لتكبير مجرة قريبة كما لم يحدث من قبل.

ولطالما أثارت كيفية تشكل SMBHs، حيرة المجتمع العلمي منذ فترة طويلة. وللإجابة عن هذا التساؤل بالذات، بحث علماء الفلك والفيزيائيون الفلكيون عن أصغر كتلة SMBH يمكنهم العثور عليها.

New and free to view in #MNRAS: Revealing the intermediate-mass black hole at the heart of the dwarf galaxy NGC 404 with sub-parsec resolution ALMA observations by Tim Davis @timdavisastro et al https://t.co/j3uH7JQFCq 🌌 pic.twitter.com/dGp9DO8ctz — MNRAS & GJI (@RAS_Journals) July 14, 2020

ويعتقد فريق بحثي بقيادة علماء جامعة كارديف أنهم توصلوا إلى اكتشاف قريب جدا، بعد استخدام تقنية متطورة سمحت لهم بتكبير هدفهم SMBH.

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وقال الدكتور تيم ديفيس من كلية الفيزياء والفلك بجامعة كارديف: "يبدو أن SMBH في Mirach's Ghost (مجرة شبحية)، لها كتلة داخل النطاق الذي تنبأت به نماذج الانهيار المباشر". وبعبارة أخرى، فإن SMBHs هي جبابرة من الكون المبكر.

وفي الواقع، تعد Mirach's Ghost مجرة ​​مجاورة أطلق عليها اسمها لقربها من النجم Mirach، الذي يغذي المجرة بتوهج مذهل.

ويقول ديفيس، الذي وصف SMBH بأنه "غاز نشط"، على الرغم من أن هذه ليست إجابة نهائية بطريقة أو بأخرى، إلا أنها تشير بقوة إلى أن SMBHs تشكلت في الكون المبكر ولم تنمُ من ثقوب سوداء أصغر.

والنظرية السائدة الحالية هي أن هناك SMBH في قلب جميع المجرات الكبيرة في الكون تقريبا، بما في ذلك درب التبانة.

وباستخدام مصفوفة Atacama Large Millimeter / subillimeter Array في تشيلي، مع تقنيات التكبير المتطورة هذه، والتي يمكن أن تكشف التفاصيل فقط عبر 1.5 سنة ضوئية في المجرات البعيدة، يكتسب العلماء صورة أكثر تفصيلا للكون من حولنا وكيف تشكل.

المصدر: RT