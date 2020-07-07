صورة مذهلة للمذنب أكثر سطوعا ومحطة الفضاء الدولية فوق روما

التُقط المذنب "نيووايز" (NEOWISE) في صورة فريدة من نوعها مع محطة الفضاء الدولية (ISS) فوق روما.

وحصل رواد الفضاء على عرض ضوئي طبيعي مذهل في نهاية هذا الأسبوع، من المذنب المعروف أيضا باسم C/2020 F3، الذي استحوذ لأول مرة على اهتمام الفلكيين في نهاية مارس.

Comet #C2020F3#NEOWISE is so bright we could have a terrific imaging session from Rome this morning, with the comet hanging above the legendary monuments of the City. The @Space_Station joined the show! #NASA@NASA@esa@ESA_Italia



-> https://t.co/CiHnUR2Jedpic.twitter.com/VjzmNRDwhq — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) July 7, 2020

وفي ذلك الوقت، كانت كتلة الفضاء الجليدية باهتة في السماء، مع عدم تأكد الخبراء من أن هذا سيتغير.

ولحسن الحظ، أصبح المذنب أكثر إشراقا منذ ذلك الحين، ما أدى إلى فرحة مراقبي السماء.

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وحقق الدكتور جيانلوكا ماسي، عالم الفلك في مشروع التلسكوب الافتراضي، وهو المرفق الرائد في العالم لبث اقتراب الكويكبات القريبة من الأرض، أقصى استفادة من التقاط صورة للمذنب ومحطة الفضاء الدولية فوق روما.

وقال الدكتور ماسي: "مرت سنوات عديدة منذ آخر مرة اكتشفنا فيها مذنبا بالعين المجردة من مدينة روما".

والتقط خبير الكويكبات صورة لافتة للنظر من Janiculum Hill، التي تواجه الشمال الشرقي في تمام الساعة 3.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

ورُصد ذيل المذنب عن طريق إشعاع الشمس، الذي يدفع الغبار خارج الفقاعة الضبابية المحيطة بالمذنب بينما يسخن الجليد ويتحول إلى غاز.

ومن المتوقع أن يستمر أثر المذنب طوال الشهر بأكمله، لا سيما عند اقترابه من الأرض، 22 يوليو.

المصدر: إكسبريس