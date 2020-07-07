ناسا تكشف عن "عفاريت حمراء" في السماء تبدو وكأنها "غزو فضائي" (صورة)

شاركت وكالة ناسا صورة البرق الأحمر النادر الذي يشبه بشكل مخيف غزو "كائنات فضائية غريبة" لكوكبنا.

وفي الصورة، يمكن رؤية البرق الأحمر يتفرع مثل قنديل البحر أو الألعاب النارية، فوق سلسلة جبال فرنسية.

والتُقطت الصورة المدهشة من قبل المصور ستيفان فيتر، وكشفت ناسا عنها كصورة اليوم لعلم الفلك 4 يوليو.

Stephane Vetter (TWAN, NASA)

Stunning Nasa image of 'rare lightning phenomenon' looks like giant red aliens https://t.co/RVQk3tEKmU — The US Sun (@TheSunUS) July 7, 2020

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وقالت ناسا: "التقطت كاميرا فيديو حساسة على قمة جبال Vosges في فرنسا، هذه الألعاب النارية المدهشة فوق أفق بعيد يوم 26 يونيو. وبسبب العواصف الرعدية الشديدة، أصبحت الومضات القصيرة والغامضة تعرف باسم العفاريت الحمراء. وتقع الأحداث المضيئة العابرة بسبب الانهيار الكهربائي على ارتفاع 50 إلى 100 كيلومتر. وهذا يضعها في الطبقة الوسطى، وهي أبرد طبقة من الغلاف الجوي لكوكب الأرض".

وأشارت ناسا أيضا إلى الخطوط الفضية الباهتة، التي ربما تكون قد رصدتها أيضا في الصورة.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية: "خطوط الضوء الفضية هي غيوم تتوسط الغلاف الجوي القطبي. وتعرف أيضا بالسحب الجليدية الليلية أو الساطعة ليلا، وما تزال الغيوم الجليدية تعكس ضوء الشمس عندما تكون الشمس تحت الأفق".

وتُعرف "العفاريت الحمراء" بأنها أحداث كهربائية يمكن أن تحدث عاليا فوق الغيوم أثناء العاصفة الرعدية.

المصدر: ذي صن