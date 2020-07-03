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رائد ناسا يشعل جدلا بين مجتمع "الأرض المسطحة" بصورة مثيرة لكوكبنا

الفضاء

رائد ناسا يشعل جدلا بين مجتمع
Gettyimages.ru Bernt Ove Moss / EyeEm
رائد ناسا يشعل جدلا بين مجتمع "الأرض المسطحة" بصورة مثيرة لكوكبنا
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التقط أحد رواد ناسا على متن محطة الفضاء الدولية صورة مذهلة لكوكبنا من قبة المحطة (Cupola)، وهي وحدة مرصد.

ونشر دوغ هيرلي، الذي كان على المحطة الدولية منذ أكثر من شهر، تغريدة على حسابه في "تويتر" تضم الصورة الجميلة، وكتب: "لم أتعب أبدا من هذا المشهد من Cupola أثناء انتقال مدارنا إلى الليل".

ورد العديد من المعجبين المذهولين، معربين عن فرحتهم بالصورة الجميلة. وقال أحد المستخدمين: "لا أعتقد أنني قد أتعب من الصورة. جميل جدا وخلاب. شكرا لك للمشاركة". بينما قال أحدهم مازحا: "يجب أن يكون من الجيد أن تكون في أي مكان إلا الأرض الآن".

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ومع ذلك، يبدو أن العديد من أصحاب نظرية الأرض المسطحة، لم يقتنعوا بصورة هيرلي.

وقال أحدهم: "إنها تبدو مسطحة من زاويتي!"، وكتب آخر: "هل تجعلك وكالة ناسا تقوم بتصميم فوتوشوب انحناء الأرض قبل الإرسال، أم أنها تفعل ذلك في مرحلة ما بعد الإنتاج؟ نعلم جميعا أنها مسطحة".

وفي حين أن نظرية الأرض المسطحة حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، فقد عرف البشر بالفعل أن الأرض مستديرة لأكثر من 2000 عام.

وأوضحت ناسا: "يستخدم العلماء اليوم الجيوديسيا، وهي علم قياس شكل الأرض وجاذبيتها ودورانها. توفر الجيوديسيا قياسات دقيقة تظهر أن الأرض مستديرة. وباستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأقمار الصناعية الأخرى، يمكن للعلماء قياس حجم الأرض وشكلها في حدود السنتيمتر. وتظهر الصور من الفضاء أيضا أن الأرض مستديرة مثل القمر".

المصدر: ميرور

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