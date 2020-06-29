رائد ناسا يشارك صورة مذهلة "للخيط الأبيض من الخيط الأسود" بين الليل والنهار على الأرض

التقط أحد رواد ناسا على متن محطة الفضاء الدولية صورة مذهلة تظهر الحدود بين الليل والنهار على الأرض.

وقام بوب بينكن، الذي يعمل على المحطة الدولية منذ شهر تقريبا، بنشر تغريدة على "تويتر" تضم صورتين للحدود الجميلة.

وكتب: "مشاهدي المفضلة لكوكبنا التي تلتقط الحدود بين الليل والنهار".

My favorite views of our planet that capture the boundary between night and day. pic.twitter.com/Jo3tYH8s9E — Bob Behnken (@AstroBehnken) June 28, 2020

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ورد العديد من المستخدمين على التغريدة، معربين عن فرحتهم بالظاهرة الرائعة.

ومع ذلك، استغل أصحاب نظرية "الأرض مسطحة" الفرضة للتشكيك في صحة الصورة، والتي تظهر بوضوح أن كوكبنا مستدير.

وفي حين أن نظرية "الأرض المسطحة" حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، فقد عرف البشر بالفعل أن الأرض مستديرة لأكثر من 2000 عام.

وأوضحت ناسا: "يستخدم العلماء اليوم الجيوديسيا، وهي علم قياس شكل الأرض وجاذبيتها ودورانها. توفر الجيوديسيا قياسات دقيقة تظهر أن الأرض مستديرة. وباستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأقمار الصناعية الأخرى، يمكن للعلماء قياس حجم الأرض وشكلها في حدود السنتيمتر الواحد. وتظهر الصور من الفضاء أيضا أن الأرض مستديرة مثل القمر".

المصدر: ميرور