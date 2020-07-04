تجارب محاكاة الرحلة إلى القمر ستكون مستمرة

أعلن أوليغ أورلوف مدير معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن منظمي تجارب محاكاة الرحلة إلى القمر يعتزمون إجراء عدة تجارب سنويا.





وأشار أورلوف، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن منظمي هذه التجارب ينوون تقليص الفترة الزمنية بين تجربة وأخرى، وقال، "لا تزال خططنا بشأن العزلة السنوية سارية المفعول. و أكثر من هذا نريد تكثيف الجدول الزمني لتنفيذها قدر الإمكان. لذلك سنبدأ التحضيرات لأول تجربة في السنة القادمة، في نهاية السنة الحالية، من أجل تقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين تجربة العزل مدة ثمانية أشهر وتجربة العزل لمدة سنة".

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وأضاف، لقد تقرر تأجيل تجربة العزل لمدة 240 يوما كان مقررا إجراؤها عام 2020 إلى عام 2021 لصعوبة التنقلات بين روسيا والولايات المتحدة بسبب جائحة "كوفيد-19". وذلك لأن اثنين من المشاركين فيها هما من الولايات المتحدة. إضافة إلى كثرة الطلبات التي استلمناها من دول أخرى.

وتجدر الإشارة، إلى أن معهد مشكلات الطب الحيوي وناسا، تشتركان في تنفيذ مشروع SIRIUS، بالتعاون مؤسسات فضائية في روسيا والولايات المتحدة ومع وكالات الفضاء الألمانية والكندية و الإيطالية والفرنسية وبلدان أخرى. و يضم هذا المشروع سلسلة تجارب عزل مدتها 17 يوما، وأربعة أشهر، وثمانية أشهر، و12 شهرا ، خلال خمس سنوات. وقد نفذت حتى الآن بضع تجارب مختلفة الفترة الزمنية.

المصدر: نوفوستي