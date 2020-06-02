تأجيل تجربة "سيريوس" الفضائية الدولية إلى مايو عام 2021

تم تأجيل المرحلة الثانية لتجربة SIRIUS الدولية، التي تهدف إلى محاكاة ظروف الرحلة الفضائية طويلة الأمد، من نوفمبر المقبل إلى مايو عام 2021 وذلك لانتشار وباء كورونا فيروس في روسيا.

أعلن ذلك ناطق باسم معهد البحوث الطبية البيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسية.

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وأوضح الناطق أن التجربة تقضي بأن يمضي المشاركون فيها فترة 8 أشهر معزولين تماما عن العالم وأضاف أن أفراد طاقم التجربة سيبدأ تدريبهم ليس في يونيو الجاري، كما كان مخططا له سابقا، بل في ينابر المقبل.

وقال الناطق إن الاتفاق على تأجيل التجربة تم التوصل إليه أثتاء مؤتمر فيديو شارك فيه رئيس الجانب الروسي الأكاديمي ، أوليغ أورلوف، ومدير برنامج Human Research Program التابع لـ ناسا، بيل بالوسكي.

وقال إن المعهد الروسي لا يزال يجري مشاورات مع كل الجهات المعنية، بما في ذلك الوكالة الفضائية الأوروبية والوكالة الفضائية الألمانية والوكالة الفضائية الفرنسية وعدد من من الجامعات والمؤسسات التي تمثل فرنسا والتشيك وبلجيكا وإيطاليا وبيلاروس وكذلك الإمارت العربية والهند اللتين أعربتا عن رغبتهما بالمشاركة في التجربة.

يذكر أن المرحلة الأولى للتجربة التي استغرقت 4 أشهر انتهت في يوليو عام 2019. وقام المشاركون فيها بمحاكاة الرحلة الفضائية إلى القمر والهبوط على سطحه. أما عام 2022 فسيشهد إجراء المرحلة الثالثة الختامية لتجربة SIRIUS والتي تستغرق 12 شهرا وستحاكي الرحلة إلى المريخ.

المصدر: تاس