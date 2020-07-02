متحف الفضاء في موسكو يفتح أبوابه للزوار من جديد

أعلن الموقع الرسمي لعمدة مدينة موسكو عن إعادة افتتاح متحف الفضاء في المدينة بعد أن أغلقت أبوابه للزوار لمدة بسبب الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الموقع "عاود متحف موسكو للفضاء افتتاح أبوابه للزوار، زيارة المتحف ستتم عن طريق شراء التذاكر الإلكترونية التي يمكن طلبها عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للمتحف على الإنترنت، الزيارات حاليا ستتم ضمن شروط محددة، وسيستقبل الزوار في مجموعات ذات أعداد معينة.. على الزوار القدوم إلى المتحف قبل الموعد المحدد في البطاقة بـ 10 دقائق، لتجهيز أنفسهم واتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية، داخل المتحف يجب أن يحافظ الزوار على التباعد فيما بينهم لمسافة متر ونصف المتر أو مترين".

وأضاف البيان "دخول الزوار إلى المتحف سيتم عبر أبواب تفنح وتغلق أوتوماتيكيا كي لا يتعرضوا لخطر العدوى نتيجة ملامستهم لقبضات الأبواب، والتحقق من التذاكر سيتم أيضا بطريقة إلكترونية لن تعرضهم للخطر.. جميع موظفي المتحف تم تجهيزهم بمعدات وقائية خاصة، وتوجد داخل بهو المتحف أجهزة خاصة لتعقيم اليدين، أعيد تجهيز المتحف بأحدث أنظمة تنقية الهواء، وأنظمة تعتمد على الأشعة ما فوق البنفسجية لقتل البكتيريا والجراثيم".

وتبعا للبيان فإن زوار المتحف ستكون لديهم الفرصة للتعرف على أقسامه الجديدة والتي منها قسم "أبحاث الفضاء" وقسم "تصاميم الفضاء"، والتي ستعرض للزوار أشهر تصاميم المركبات الفضائية، والهندسة المعمارية للمستوطنات التي يخطط لإنشائها خارج الأرض.

كما ستتاح لزوار هذه الأقسام فرصة التعرف على التصاميم الأولية لأول مركبة "سويوز" فضائية مأهولة، وتصاميم محطة "مير" الفضائية.

المصدر: تاس