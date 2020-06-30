صور رائعة تظهر كيف بدا كسوف الشمس الكلي عام 2019 من القمر

التقط قمر صناعي صيني صغير في مدار القمر صورا لا تصدق لكسوف كلي للشمس فوق أمريكا الجنوبية العام الماضي.

ووقع التقاط الصور في 2 يوليو 2019، بكاميرا Inory eye المثبتة على Longjiang 2، وهو قمر صناعي صغير تم تطويره بواسطة فريق في معهد هاربين للتكنولوجيا (HIT) في شمال شرق الصين.

This is the Shadow of a Solar Eclipse Seen from Behind the Moon https://t.co/zfEnE2Mz8J — Jason Major (@JPMajor) June 22, 2020

وأطلق Longjiang 2، والمعروف أيضا باسم DSLWP-B، مع القمر الصناعي Queqiao في مايو 2018.

ووقع تصميم برنامج Longjiang لاختبار نوع من تقنية قياس التداخل للملاحظات الفلكية.

وبينما واصل Queqiao (وزنه 45 كغ) تجاوز القمر ليؤدي دوره، استخدم Longjiang 2 الدفع الخاص به ليتباطأ ويدخل مدار القمر.

Imagine the shit (pardon my French!) this planet has endured from humans in the 51 years between these two photos: left from DSLWP-B/Longjiang-2 microsatellite July 2019; right from Apollo 8 Dec 1968.



Forest burned, air/waters polluted, species extinct, people killed.#EarthDaypic.twitter.com/8dVT0TYKGI — Hans Kristensen (@nukestrat) June 30, 2020

Imagem sensacional feita pelo microssatélite chinês DSLWP-B/Longjiang-2, esse pequeno satélite na órbita da Lua fotografou a sombra da Lua sobre a América do Sul durante o eclipse total do Sol de 2 de julho de 2019. pic.twitter.com/tj1xsiB5Xp — Sacani (Space Today) (@SpaceToday1) June 29, 2020

وهنا، تلقى القمر الصناعي الصغير أوامر أرسلها طلاب من هواة الراديو في أوروبا، لتتوجه المركبة الفضائية لتصوير القمر والأرض والنجوم.

وبالنسبة لصور كسوف يوليو 2019، أرسل راينهارد كون، عالم الفلك الراديوي الهاوي من Sörup، في ألمانيا، أوامر توقيت تصوير الكسوف باستخدام هوائي في حديقته.

Last Year’s Total Solar Eclipse On Earth Seen From the Moon



▪️From July 2 2019



▪️Shadows path travelled across South Pacific Ocean



▪️Images taken by Chinese satellite Longjiang-2 from lunar orbit



➡️https://t.co/1ZzRwXlXpt



Credit: NASA/GSFC/A.T. Sinclair pic.twitter.com/jzKPZ36N9m — Mark Steven ☀️🌏🌗🪐☄️✨🚀 (@_MarkSteven) June 26, 2020

#كسوف_الشمس كيف شوهد من القمر ؟

العام الماضي 2 يوليو 2019 .

حيث كان #القمر الصناعي الصيني

Chinese Longjiang-2.

في مدار حول الأرض والتقط صورة ظل القمر الساقط على #الأرض أثناء الكسوف .



تلك البقعة السوداء على الأرض هي ظل القمر .

الصورة الوردية هي الصورة الخام تم تعديل الوانها . pic.twitter.com/LeFmVMgPs3 — آفاق لعلوم الفضاء (@hsss_sa) June 25, 2020

وأرسل القمر الصناعي الصغير صورا مذهلة للأرض والقمر خلال الكسوف، وأظهرت مشاهد متعددة الظلام وهو يتسلل عبر القارة الجنوبية، حيث يتحرك الكسوف نحو معظم المناطق بتتابع سلس.

وتزامن حدوث الكسوف الشمسي مع تحرك إعصار كبير فوق المحيط الهادئ، حيث بلغت سرعة الرياح المدارية 250 كم/الساعة، وفقا للمركز القومي الأمريكي للأعاصير.

Some of the pictures taken to the moon by DSLWP-B using Saudi Remote Sensing Payload to the moon https://t.co/24rxnqFOjvpic.twitter.com/YDXZbHXD8N — Mohammed Bin Othman (@MBinOthman) August 1, 2019

وأنهى Longjiang 2 مهمته في أغسطس 2019 عندما تحطم عمدا في القمر لإزالة أي خطر على البعثات القمرية المستقبلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الفريق فيلما قصيرا يوضح تفاصيل البيانات الكبيرة التي أرسلها القمر الصناعي الصيني الصغير من القمر.

المصدر: سبيس