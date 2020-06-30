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صور رائعة تظهر كيف بدا كسوف الشمس الكلي عام 2019 من القمر

الفضاء

صور رائعة تظهر كيف بدا كسوف الشمس الكلي عام 2019 من القمر
Harbin Institute of Technology
كسوف الشمس الكلي عام 2019 من القمر
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التقط قمر صناعي صيني صغير في مدار القمر صورا لا تصدق لكسوف كلي للشمس فوق أمريكا الجنوبية العام الماضي.

ووقع التقاط الصور في 2 يوليو 2019، بكاميرا Inory eye المثبتة على Longjiang 2، وهو قمر صناعي صغير تم تطويره بواسطة فريق في معهد هاربين للتكنولوجيا (HIT) في شمال شرق الصين.

وأطلق Longjiang 2، والمعروف أيضا باسم DSLWP-B، مع القمر الصناعي Queqiao في مايو 2018.

ووقع تصميم برنامج Longjiang لاختبار نوع من تقنية قياس التداخل للملاحظات الفلكية.

وبينما واصل Queqiao (وزنه 45 كغ) تجاوز القمر ليؤدي دوره، استخدم Longjiang 2 الدفع الخاص به ليتباطأ ويدخل مدار القمر.

وهنا، تلقى القمر الصناعي الصغير أوامر أرسلها طلاب من هواة الراديو في أوروبا، لتتوجه المركبة الفضائية لتصوير القمر والأرض والنجوم.

وبالنسبة لصور كسوف يوليو 2019، أرسل راينهارد كون، عالم الفلك الراديوي الهاوي من Sörup، في ألمانيا، أوامر توقيت تصوير الكسوف باستخدام هوائي في حديقته.

وأرسل القمر الصناعي الصغير صورا مذهلة للأرض والقمر خلال الكسوف، وأظهرت مشاهد متعددة الظلام وهو يتسلل عبر القارة الجنوبية، حيث يتحرك الكسوف نحو معظم المناطق بتتابع سلس.

وتزامن حدوث الكسوف الشمسي مع تحرك إعصار كبير فوق المحيط الهادئ، حيث بلغت سرعة الرياح المدارية 250 كم/الساعة، وفقا للمركز القومي الأمريكي للأعاصير.

وأنهى Longjiang 2 مهمته في أغسطس 2019 عندما تحطم عمدا في القمر لإزالة أي خطر على البعثات القمرية المستقبلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الفريق فيلما قصيرا يوضح تفاصيل البيانات الكبيرة التي أرسلها القمر الصناعي الصيني الصغير من القمر.

المصدر: سبيس

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