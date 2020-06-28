الاتحاد الأوروبي يوسع طموحاته الفضائية

قال تيري بريتون المفوض الأوروبي المعني بشؤون الفضاء، يوم الأحد، إن الاتحاد سيضخ المزيد من الأموال لإطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات واستكشاف الفضاء.

وأكد المفوض الأوروبي أن ذلك في إطار الحفاظ على نجاحات الاتحاد المجهولة في الغالب، بمجال الفضاء ومواكبة الطموحات الأمريكية والصينية.

وصرح المفوض الأوروبي في مقابلة مع "رويترز": "الفضاء هو أحد النقاط القوية لأوروبا، ونحن نعطي أنفسنا الوسائل للإسراع".

وأضاف بريتون، وهو فرنسي الجنسية ترأس سابقا شركة "أتوس لتكنولوجيا المعلومات"، أن الميزانية الأوروبية ستستخدم لأول مرة في دعم تكنولوجيا جديدة لإطلاق الصواريخ من بينها صواريخ يمكن استخدامها مرات متعددة.

وعلى مدى العقود الماضية سعت أوروبا لبناء صناعتها الفضائية المستقلة بعيدا عن الولايات المتحدة وروسيا وحققت نجاحات سواء من خلال تصنيع صواريخ أريان أو نظام غاليلو لتحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية المنافس لنظام التموضع العالمي "جي بي إس".

لكن البزوغ الحديث لشركة "سبيس إكس" الأمريكية المنافسة وصواريخها التي يمكن إعادة استخدامها وكذلك التقدم السريع للصين بما في ذلك الهبوط الأول على الإطلاق بالجانب البعيد من القمر في العام الماضي أعطى الطموحات الأوروبية أولوية جديدة.

المصدر: رويترز