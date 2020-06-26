لماذا لا يتمكن البشر من العيش على القمر والمريخ؟

أعلن رئيس قسم السلامة الإشعاعية في الرحلات الفضائية المأهولة بمعهد المشكلات الطبية الحيوية، أن البشر لا يستطيعون العيش على القمر والمريخ، بسبب الإشعاع العالي وإشعاع المجرة.

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وقال فياتشسلاف شورشاكوف، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "من وجهة نظر الإشعاع، باستثناء الأرض لا توجد في المنظومة الشمسية أماكن صالحة للعيش. لأن للأرض غلاف جوي ومجال مغناطيسي يحميها من التوهجات الشمسية وإشعاع المجرة".

ووفقا له تزيد جرعة الإشعاع على القمر 400 مرة عن الجرعة التي تصل إلى الأرض، ولكنها على المريخ أقل 1.5 مرة مما على القمر، ولكن على القمر والمريخ يوجد أشعاع كوني مجري ، يؤثر سلبا في صحة الإنسان.

ويضيف، أما بشأن اكتشاف كواكب خارج المنظومة الشمسية، فيجب قبل كل شيء التأكد من وجود مجال مغناطيسي لها. لأن "الغلاف المغناطيسي، يخلق درعا واقية، وعند عدم وجودها، فإن النجوم القريبة من الكوكب الخارجي ستجذب تدريجيا غلافه الجوي، وهذا له عواقب وخيمة لجميع الكائنات الحية".

المصدر:نوفوستي