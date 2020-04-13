متى يستعمر البشر المريخ؟

أعلن مكسيم ليتفاك، مدير مختبر في قسم علم الكواكب النووية بمعهد بحوث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية، أن أولى محاولات البشر لاستعمار المريخ ستكون قريبا.

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وأشار ليتفاك في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن استعمار المريخ تماما سيكون في المستقبل البعيد، وقال "يحتمل أن تبدأ أولى محاولات البشر لاستعمار المريخ في المستقبل القريب نسبيا. ولكن استعماره تماما سيكون في المستقبل البعيد جدا، لأنه من حيث المبدأ هذا غير ممكن باستخدام التكنولوجيات الحالية، لذلك يمكننا فقط تخيل هذه المسألة".



ولكنه في نفس الوقت يعتقد بأن الوقت قد حان لخروج البشرية من "قمقمها"، "لأنه من المهم أن ندرك مدى إمكانية العيش والتطور خارج الأرض، وهل البشرية قادرة على التكيف مع جميع الظروف بما فيها المجهولة، ومدى قدرتنا على التنقل".



ووفقا له، يجب علينا أن نتدرب على القمر، للعيش على كواكب أخرى. وقال "إكليل البرنامج الروسي لدراسة القمر، هو بناء قاعدة دائمة على سطحه. وفي المراحل الوسطية ، علينا العمل جيدا مع المحطات الأوتوماتيكية والروبوتات، لكي نتمكن من خلق الظروف الملائمة لذلك".



وأشار ليتفاك، إلى أن المناقشات تجري حاليا بشأن استخدام مختلف التكنولوجيات للحصول على الأكسجين والهيدروجين، وصنع مواد البناء من تربة وصخور سطح القمر واختبارها في المكان وفي المحطات الأوتوماتيكية. وأضاف أن الاهتمام يتركز حاليا على قطبي القمر بسبب الاحتياطات الكبيرة المحتملة للماء والموارد هناك.

المصدر: نوفوستي