الصين تطلق آخر قمر صناعي لمنظومة الملاحة

أطلقت الصين يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 بنجاح، صاروخ النقل Changzheng-3B وعلى متنه القمر 55 لمنظومة بيداو الصينية للملاحة العالمية.

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وتفيد المؤسسة الصينية لعلوم الفضاء والتكنولوجيا (CASC) ، بأن صاروخ النقل أطلق في الساعة 9.43 بالتوقيت المحلي (4.43 بتوقيت موسكو) من يوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، من مطار سيشان الفضائي الواقع في مقاطعة سيتشوان جنوب -غرب الصين. وقد وضع القمر الصناعي في مداره المحدد. وبهذا تكون منظومة بيداو للملاحة قد اكتملت. وسوف يبدأ هذا القمر عمله بعد سلسلة من الاختبارات وتعديل مداره، مع بقية أقمار المنظومة التي أطلقت إلى الفضاء سابقا .

ومنظومة بيداو، هي منظومة صينية للملاحة العالمية، ستكون منافسة لمنظومة GPS الأمريكية وGLONASS الروسية. ومن المحتمل أن تبدأ في هذه السنة بتقديم خدمات الملاحة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي