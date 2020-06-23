 
مباشر

الصين تطلق آخر قمر صناعي لمنظومة الملاحة

الفضاء

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5qg

أطلقت الصين يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 بنجاح، صاروخ النقل Changzheng-3B وعلى متنه القمر 55 لمنظومة بيداو الصينية للملاحة العالمية.

إقرأ المزيد
تأجيل إطلاق آخر قمر صناعي تابع لمنظومة الملاحة الفضائية الصينية
تأجيل إطلاق آخر قمر صناعي تابع لمنظومة الملاحة الفضائية الصينية


وتفيد المؤسسة الصينية لعلوم الفضاء والتكنولوجيا (CASC) ، بأن صاروخ النقل أطلق في الساعة 9.43  بالتوقيت المحلي (4.43 بتوقيت موسكو) من يوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، من مطار  سيشان الفضائي الواقع في مقاطعة سيتشوان جنوب -غرب الصين. وقد وضع القمر الصناعي في مداره المحدد. وبهذا تكون منظومة بيداو للملاحة قد اكتملت. وسوف يبدأ هذا القمر عمله بعد سلسلة من الاختبارات وتعديل مداره، مع بقية أقمار المنظومة التي أطلقت إلى الفضاء سابقا .

ومنظومة بيداو، هي منظومة صينية للملاحة العالمية، ستكون منافسة لمنظومة  GPS الأمريكية وGLONASS الروسية. ومن المحتمل أن تبدأ في هذه السنة بتقديم خدمات الملاحة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا