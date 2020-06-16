تأجيل إطلاق آخر قمر صناعي تابع لمنظومة الملاحة الفضائية الصينية

تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي الـ55 التابع لمنظومة "بايدو" الصينية للملاحة الفضائية إلى أجل غير مسمى لسبب عطل اكتشف قبل إطلاقه مباشرة .

أفاد بذلك ناطق باسم إدارة برنامج الملاحة الفضائية الصينية.

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وجاء في الصفحة الرسمية لبرنامج "بايدو" على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat أن مشكلة في محرك المرحلة الأولى للصاروخ اكتشفت خلال فحص روتيني يجرى عادة قبل إطلاقه.

وأضاف الناطق إن إطلاق القمر الصناعي الأخير التابع للجيل الثالث "بايدو – 3" من الأقمار الصناعية التابعة لمنظومة الملاحة الفضائية الصينية كان من شأنه أن يتوج إنجاز المشروع بكامله.

وكان يفترض أن ينطلق صاروخ Changzheng-3B الحامل للقمر الصناعي الساعة 10.00 يوم 16 يونيو بالتوقيت المحلي (الساعة 05.00 بتوقيت موسكو) من مطار شيتشانغ الفضائي (جنوب غرب مقاطعة سيتشوان الصينية).

يذكر أن الصين بدأت في إنشاء المنظومة الوطنية للملاحة الفضائية العالمية منذ عام 2000. وأطلقت منذ ذلك الحين إلى مدار الأرض 3 أجيال من الأقمار الصناعية التي تسمح لها بقياس الإحداثيات الدقيقة لكل منشأة هامة على وجه الأرض.

المصدر: تاس