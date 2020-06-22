"يفوق الكويكبات".. وكالة الفضاء الأوروبية تحذر من "أجسام" قد تشكل "كارثة أكبر" لو ضربتنا

حذرت وكالة الفضاء الأوروبية أنه "قد يتسبب مذنب بضرر أكبر من كويكب عادي ذي الحجم نفسه"، على الرغم من حقيقة أن وزن المذنبات يميل إلى أن يكون أخف من الكويكبات ذات الحجم المماثل.

ويأتي هذا التحذير قبل "يوم الكويكب" في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تحاول وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) زيادة الوعي العام بالمخاطر التي قد يشكلها الفضاء على الأرض.

Therefore, an average comet of a given diameter will likely cause more damage than an average asteroid of the same size#AsteroidDay#SpaceCare



📸Halley's Comet, 1910 pic.twitter.com/Own3ujjAD5 — ESA Operations (@esaoperations) June 19, 2020

وفي الواقع، لا يعد الفرق بين الكويكبات والمذنبات نهائيا كما قد يعتقد البعض، ولكن بشكل عام نحن نعرف أيهما. وتأتي الكويكبات صخرية أو معدنية، من منطقة حزام الكويكبات.

Congratulations to the ESA/NASA Solar and Heliospheric Observatory #SOHO on its 4000th #comet discovery!

Launched in 1995 to study the Sun, SOHO has also become the greatest comet finder in history – with the help of many citizen scientists ☀️🛰️☄️

Details: https://t.co/lQG5HqyOKspic.twitter.com/iMVqn2X1s8 — ESA Science (@esascience) June 17, 2020

Comets are less dense than asteroids, therefore for a given diameter they are also less massive and carry less energy. However, most comets are in higher-eccentricty and inclination orbits, resulting in much higher relative velocities with respect to Earth



📸Orbit of Comet 67P pic.twitter.com/a4x5CL6YYH — ESA Operations (@esaoperations) June 19, 2020

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ومن ناحية أخرى، تصنع المذنبات من المواد المتطايرة المجمدة التي تغليها الشمس وتحولها إلى أعمدة مذهلة من الغازات والغبار أثناء مرورها - وهو أمر أخاف أسلافنا. ومع ذلك، فهي نادرة نسبيا، ولا توجد بكميات كبيرة في أطراف نظامنا الشمسي.

واحتفلت مهمة وكالة الفضاء الأوروبية / ناسا (SOHO)، التي أُطلقت في عام 1995، مؤخرا باكتشاف المذنب رقم 4000. وللمقارنة، تتتبع ناسا ما يقرب من 23 ألف كويكب بالقرب من الأرض، بما في ذلك أكثر من 900 كويكب أكبر من كيلومتر واحد في الحجم.

ولكن من حيث القوة التدميرية، فإن الحجم والكتلة ليسا الشيء الوحيد الذي يهم، حيث تقترب المذنبات من الأرض بسرعات أكبر، لذلك إذا اصطدم أحدها بكوكبنا، فستكون لديه طاقة أكثر تنطلق في انفجار جوي، مقارنة بكويكب أثقل وأبطأ.

ولحسن الحظ، يقترب زهاء 100 مذنب نعرفها من الأرض، لذا نأمل أن تظل إمكاناتها التدميرية افتراضية في حياتنا.

المصدر: RT