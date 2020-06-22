 
مباشر

"يفوق الكويكبات".. وكالة الفضاء الأوروبية تحذر من "أجسام" قد تشكل "كارثة أكبر" لو ضربتنا

الفضاء

©ESA
وكالة الفضاء الأوروبية تحذر من أن مذنبات قد تسبب كارثة إن ضربت الأرض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5lj

حذرت وكالة الفضاء الأوروبية أنه "قد يتسبب مذنب بضرر أكبر من كويكب عادي ذي الحجم نفسه"، على الرغم من حقيقة أن وزن المذنبات يميل إلى أن يكون أخف من الكويكبات ذات الحجم المماثل.

ويأتي هذا التحذير قبل "يوم الكويكب" في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تحاول وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) زيادة الوعي العام بالمخاطر التي قد يشكلها الفضاء على الأرض.

وفي الواقع، لا يعد الفرق بين الكويكبات والمذنبات نهائيا كما قد يعتقد البعض، ولكن بشكل عام نحن نعرف أيهما. وتأتي الكويكبات صخرية أو معدنية، من منطقة حزام الكويكبات.

إقرأ المزيد
هذا ما تبدو عليه السماء الواسعة بعيون الأشعة السينية (صور)
هذا ما تبدو عليه السماء الواسعة بعيون الأشعة السينية (صور)

ومن ناحية أخرى، تصنع المذنبات من المواد المتطايرة المجمدة التي تغليها الشمس وتحولها إلى أعمدة مذهلة من الغازات والغبار أثناء مرورها - وهو أمر أخاف أسلافنا. ومع ذلك، فهي نادرة نسبيا، ولا توجد بكميات كبيرة في أطراف نظامنا الشمسي.

واحتفلت مهمة وكالة الفضاء الأوروبية / ناسا (SOHO)، التي أُطلقت في عام 1995، مؤخرا باكتشاف المذنب رقم 4000. وللمقارنة، تتتبع ناسا ما يقرب من 23 ألف كويكب بالقرب من الأرض، بما في ذلك أكثر من 900 كويكب أكبر من كيلومتر واحد في الحجم.

ولكن من حيث القوة التدميرية، فإن الحجم والكتلة ليسا الشيء الوحيد الذي يهم، حيث تقترب المذنبات من الأرض بسرعات أكبر، لذلك إذا اصطدم أحدها بكوكبنا، فستكون لديه طاقة أكثر تنطلق في انفجار جوي، مقارنة بكويكب أثقل وأبطأ.

ولحسن الحظ، يقترب زهاء 100 مذنب نعرفها من الأرض، لذا نأمل أن تظل إمكاناتها التدميرية افتراضية في حياتنا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا