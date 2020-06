هذا ما تبدو عليه السماء الواسعة بعيون الأشعة السينية (صور)

أكمل تلسكوب eROSITA المتواجد على متن Spektr-RG، والذي أُطلق في يوليو 2019، للتو أول عملية مسح للسماء .

وجُمّعت كل البيانات في خريطة تحتوي على أكثر من مليون جسم ساطع بالأشعة السينية، ما يضاعف عدد هذه الأجسام تقريبا، من 60 عاما لعلم الفلك بالأشعة السينية بالكامل.

وقال عالم الفيزياء الفلكية، بيتر بريدل، الباحث الرئيس لـ eROSITA في معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض (MPE): "تغير صورة السماء كلها تماما الطريقة التي ننظر بها إلى الكون النشط. نحن نرى مثل هذه الثروة من التفاصيل - جمال الصور مذهل حقا".

