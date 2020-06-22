بريطانيا تنشئ نظاما للملاحة الفضائية

تدرس السلطة البريطانية إمكانية إنشاء نظام قومي بريطاني للملاحة الفضائية على غرار "غلوناس" الروسية و"جي بي إس" الأمريكية و"بايدو" الصينية.

وذلك باستخدام شركة "وان ويب" البريطانية المفلسة كمنصة تكنولوجية تنطلق منها.

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وقالت صحيفة Financial Times إن الحكومة البريطانية تنوي التخلي عن مشروع أقرته عام 2013 تقدر قيمته بـ5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.1 مليار دولار) لغلاء تكلفته وتدرس حاليا إمكانية إنشاء نظام ملاحة أرخص من شأنه أن يقوم بأداء المهام التي ينفذها نظام "غاليليو" للملاحة الفضائية الأوروبية وسيعمل بتردد آخر وعلى ارتفاع أقل.

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تنوي تشغيل قدرات شركة "وان ويب" البريطانية للإنترنت الفضائي والتي تمتلك في الوقت الراهن 76 قمرا صناعيا محلقا في مدار الأرض المنخفض. وأضافت أن سعر المشروع في حال مشاركة "وان ويب" فيه يمكن أن ينخفض إلى مليار دولار.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن شركة "وان ويب" بحاجة إلى دعم من الحكومة البريطانية، إذ أنها كانت قد رفعت إلى المحكمة الأمريكية في مارس الماضي طلب الإفلاس وإعادة التنظيم.

وتعهدت شركة "وان ويب" بنقل مرافقها الإنتاجية من فلوريدا الأمريكية إلى المملكة المتحدة في حال تلقي الدعم المالي من الحكومة البريطانية.

وعلاوة على ذلك يتوجب على الشركة استقطاب استثمارات خاصة جديدة لتستمر في إطلاق الأقمار الصناعية.

المصدر: تاس