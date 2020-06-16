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الأرض تشهد كسوفا حلقيا نهاية هذا الأسبوع

الفضاء

الأرض تشهد كسوفا حلقيا نهاية هذا الأسبوع
Reuters
كسوف حلقي
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يستعد عشاق النجوم والعلماء لحدث فلكي هام تشهده السماء في 21 يونيو، بظهور الكسوف الحلقي الشمسي، والذي لا ينبغي تفويت مشاهدته على الإطلاق.

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ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر بعيدا جدا عن الأرض لتغطية الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة من الضوء حول القمر المظلم.

وأوضحت ناسا: "يحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض. ونظرا لأن القمر بعيد عن الأرض، يبدو أصغر ولا يحجب رؤية الشمس بأكملها".

متى يحدث الكسوف الحلقي الشمسي؟

سوف يحدث كسوف الشمس الحلقي في 21 يونيو من هذا العام. وستكون ذروة العرض الساعة 08:39 صباحا بتوقيت غرينتش.

أين ستكون مرئيا؟

سيبدأ مسار الكسوف في وسط إفريقيا وسيسافر عبر المملكة العربية السعودية وشمال الهند وجنوب الصين، قبل أن ينتهي في المحيط الهادئ.

وفي الوقت نفسه، سيتمكن المشاهدون في شرق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا من رؤية كسوف جزئي.

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ويحتوي موقع Eclipse على الويب التابع لوكالة ناسا على خريطة تفاعلية مفيدة توضح لك بالضبط مكان ظهور الكسوف.

هل من الآمن النظر إليه؟

لا ينبغي أن تنظر مباشرة إلى الشمس، للاستمتاع بالكسوف الشمسي، حيث أفادت ناسا: "لا تنظر أبدا إلى الشمس أثناء أي نوع من كسوفها! النظر إلى الشمس أمر خطير. يمكن أن يضر عينيك".

وسيحتاج جميع المراقبين إلى ارتداء نظارات الكسوف الشمسي في جميع المراحل، وستحتاج محاولات التصوير إلى مرشحات شمسية خاصة.

المصدر: ميرور

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