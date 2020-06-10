تلسكوب هابل يرصد "رقاقات الثلج الكونية"

أصدرت وكالة ناسا صورة مذهلة للنجوم من كتلة كروية على بعد نحو 13 ألف سنة ضوئية من مركز مجرة درب التبانة.

وتتألق المجموعة المعروفة باسم NGC 6441 وتظهر مثل رقاقات الثلج في الصورة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي.

#HubbleFriday Globular cluster NGC 6441 is a busy place to be.



About 13,000 light-years from the center of our Milky Way galaxy, this cluster is home to countless stars, along with a few pulsars and a planetary nebula, which form when stars die: https://t.co/2gyXD2iQiEpic.twitter.com/cWelBDQBPv — Hubble (@NASAHubble) June 5, 2020

وأشارت وكالة الفضاء الأوروبية إلى الكتلة باسم "رقاقات الثلج الكونية"، وقالت إنها تعتقد أن النجوم لديها كتلة تقدر بنحو 1.6 مليون مرة كتلة الشمس، ما يجعل NGC 6441 واحدة من أكبر العناقيد النجمية المغلقة في درب التبانة.

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كما تعرف NGC 6441 بأنها مجرة تتبع كوكبة العقرب، وهي أيضا موطن للسديم الكوكبي JaFu 2.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن السدم الكوكبية هي مرحلة في تطور النجوم متوسطة الكتلة تستمر فقط لعشرات الآلاف من السنين.

وأوضحت وكالة الفضاء أن هناك نحو 150 عنقودا نجميا مغلقا معروفا في درب التبانة.

وقالت ناسا: "العناقيد النجمية المغلقة تحتوي على بعض النجوم الأولى التي يتم إنتاجها في مجرة، لكن تفاصيل أصولها وتطورها ما زالت بعيدة عن الفلكيين".

المصدر: فوكس نيوز