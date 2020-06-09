"روس كوسموس" تنفي وجود مكونات روسية في مركبة إيلون موسك

أكدت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، عدم وجود مكونات روسية في مركبة Crew Dragon، التي أطلقتها شركة SpaceX الأمريكية التابعة لإيلون موسك إلى محطة الفضاء الدولية مؤخرا.

وأوضحت "روس كوسموس" أنه في وقت سابق كانت مركبات "شاتل" الأمريكية تتزود بأنظمة إرساء روسية الصنع من نوع "أباس"، كما تم نصب ذات الأنظمة في القسم الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية لتلتحق بها المركبات الأمريكية.

وبعد إنهاء برنامج "شاتل" في الولايات المتحدة وتصميم معايير دولية موحدة لأنظمة الإرساء، صنعت شركة "إينيرغيا" الروسية ضمن عقد مع شركة "بوينغ" الأمريكية جهازا واصلا لتكون المركبات الفضائية المزودة بأنظمة الإرساء الحديثة التي تتطابق مع المعايير الدولية الموحدة، قادرة على الالتحام بأنظمة "أباس".

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وأكدت "روس كوسموس" أن "بوينغ" قامت بتزويد الأجهزة الواصلة ببعض القطع الأمريكية الصنع، ونصبتها في القسم الأمريكي من محطة الفضاء الدولية.

وأثارت هذه الأجهزة بالذات، وهي تحمل شعار شركة "إينيرغيا"، اهتمام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ الجدل حول وجود معدات روسية في مركبة Crew Dragon، التي التحقت بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح في 31 مايو الماضي.

المصدر: تاس