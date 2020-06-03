صحيفة ألمانية: أفكار روسية في مركبة سبيس إكس الأمريكية

تشير صحيفة "دير تاغس شبيغل" الألمانية، إلى أن فكرة النقل المنفصل للأفراد والبضائع التي يستخدمها إيلون موسك وشركته سبيس إكس في المركبات الفضائية، هي فكرة روسية.

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وتشير الصحيفة، إلى أن هذه الفكرة "ما بعد شاتل" غيرت الكثير في الولايات المتحدة مقارنة بالماضي- بدءا بالمواد وانتهاء بالنماذج الاقتصادية والموضة. وتقول، "بطريقة مختلفة تماما، (والمبدأ روسي)، ينص مفهوم "ما بعد المكوك شاتل" على فصل نقل الناس والبضائع. لأنه سابقا كان المكوك الفضائي ينقل أطنانا من المواد وأكثر من 20 من رواد الفضاء". ويضيف كاتب المقال، "كان مبدأ الروس منذ البداية، هو الفصل بين إطلاق مركبات الشحن والمركبات المأهولة".

وتشير الصحيفة، إلى أنه وفقا لموسك، من المستحسن الفصل بين نقل البضائع ورواد الفضاء لذلك تخطط شركة سبيس إكس لنقل البضائع والرواد إلى الفضاء، وكذلك السياح في المستقبل. وتضيف "بالمناسبة هذه فكرة روسية أيضا، حيث في عام 2001، وصل دينيس تيتو، وهو أول سائح يصل إلى المحطة الفضائية الدولية، على مركبة فضائية روسية".

ويذكر أنه بعد توقف دام تسع سنوات، التحمت يوم الأحد 31 مايو 2020 أول مركبة فضائية أمريكية مأهولة بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي