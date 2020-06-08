روسيا تستأنف إنتاج صواريخ "روكوت" الفضائية الخفيفة

استأنف مركز "خرونيتشيف" الروسي إنتاج صواريخ "روكوت" الفضائية الخفيفة التي كانت أوكرانيا تنتجها قبل عام 2014.

صرح بذلك مصدر لوكالة "نوفوستي" في الصناعة الفضائية الروسية.

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وبحسب المصدر وقعت وزارة الدفاع الروسية ومركز "خرونيتشيف" اتفاقية إنتاج الصاروخ المسمى بـ"روكوت – إم" الذي ينقل الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض بوزن طنين.

وسينتج الصاروخ على أساس صاروخ "ستيليت" الروسي العسكري الذي يخرج حاليا من حوزة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وقال المصدر إن الانتقال من إنتاج الصواريخ العسكرية إلى إالصواريخ المدنية ستكلف وزارة الدفاع 3.4 مليار روبل (نحو 50 مليون دولار).

يذكر أن صاروخ "روكوت" أنتج في مدينة " خاركوف" الأوكرانية. وتم تعليق برنامج "روكوت" في روسيا بعد أن تخلى الجانب الأوكراني عام 2019 عن توريد قطع الغيار لهذا الصاروخ وبالدرجة الأولى أجهزة التحكم فيه.

وقال المصدر إن مركز "خرونيتشيف" الروسي لا يمكن أن يعوّل على تصدير صاروخ "روكوت " الخفيف المطور إلى أوروبا، إذ أنها بدأت في إنتاج صاروخها الخفيف من طراز "فيغا". لذلك فإن وزارة الدفاع الروسية تبقى جهة وحيدة ستستخدم هذا الصاروخ.

المصدر" إر بي كا