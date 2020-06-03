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مصادر: الدفاع الروسية تحجز 4 صواريخ فضائية ثقيلة من نوع "أنغارا"

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مصادر: الدفاع الروسية تحجز 4 صواريخ فضائية ثقيلة من نوع
Sputnik RAMIL SITDIKOV
نماذج لصواريخ "أنغارا" في معرض "إكسبو فوروم" أثناء منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (صورة من الأرشيف)
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصادر في قطاع صناعة الصواريخ الفضائية بأن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقدا مع "مركز خرونيتشيف" للصناعات الفضائية بشأن صواريخ "أنغارا".

وأضافت المصادر أن العقد ينص على إنتاج 4 صواريخ من نوع "أنغارا – آ 5".

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وكان رئيس المؤسسة الحكومية الفضائية الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين قد أكد في أبريل الماضي، أن المؤسسة ووزارة الدفاع تخططان لتوقيع عقد لتوريد الصواريخ بعد الإطلاق التجريبي المزمع في عام 2020.

يذكر أن أول تجربة لإطلاق صاروخ "أنغارا – آ 5" نفذت في ديسمبر 2014. ومن المقرر أن يحمل الصاروخ خلال التجربة الثانية هذا العام نموذجا لمركبة فضائية إلى المدار.

المصدر: نوفوستي

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