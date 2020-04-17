آخر اختبارات صاروخ "أنغارا" الفضائي الثقيل قبل إطلاقه

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، في 16 أبريل أن صاروخ "أنغارا – آ 5" الفضائي الروسي يخضع حاليا لاختبارات أخيرة في مركز "خرونبتشيف" للصواريخ الفضائية.

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وأضاف أن الخبراء في المركز لم يسجلوا أية ملاحظات جدية بشأن جاهزية الصاروخ للإطلاق إلى الفضاء، وذلك قبل إرساله إلى مطار "بليسيتسك الفضائي العسكري.

وقال إن الصاروخ سيسلم نهاية أبريل الجاري لمؤسسة سكة الحديد الروسية التي ستنقله إلى مطار "بليسيتسك" الفضائي بشمال غرب روسيا.

А это наша красавица "Ангара А5" с боковыми блоками. Сейчас идут проверки на Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева. Критических замечаний не выявлено. Рассчитываем до конца текущего месяца начать передачу ракеты военным для дальнейшей её транспортировки в Плесецк. pic.twitter.com/AbYjQw01a8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 16, 2020

وكان رئيس مركز "خرونيتشيف" أليكسي فاروتشكو، قد أعلن في فبراير الماضي أن صاروخ " أنغارا" الثقيل سيسلم لمطار "بليسيتسك" الفضائي في مارس أو أبريل عام 2020.

يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وتستخدم كل الصواريخ الوقود البيئي.

كانت روسيا قد أطلقت عام 2014 صاروخين من هذا النوع من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري. وتنشأ حاليا في مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا منصة خاصة بإطلاق صواريخ "أنغارا".

المصدر: تاس