متى تطلق روسيا أول صاروخ من "فوستوتشني" هذا العام؟

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن بلاده تستعد لإطلاق أول صاروخ من مطار "فوستوتشني" الفضائي هذا العام.

وفي مقابلة صحفية قال روغوزين: "نستعد لإطلاق أول صاروخ فضائي من مطار فوستوتشني الروسي، من المفترض أن تجري عملية الإطلاق نهاية أبريل القادم".

وفي تغريدة له على "تويتر" أكد روغوزين موعد الإطلاق المذكور، واستعرض صواريخ ووحدات تعجيل ودفع مخصصة للمركبات الفضائية، موجودة في مراكز التجميع والاختبار، وأكد أن سير الأعمال في بناء منصات إطلاق صواريخ "أنغارا" في مطار "فوستوتشني" يجري على قدم وساق.

Ракеты и разгонные блоки в монтажно-испытательных корпусах #Восточный. Первый пуск этого года с этого космодрома - конец апреля. pic.twitter.com/oHwLAgsLSh — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 2, 2020

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد صرحت في وقت سابق بأن 4 وحدات دفع وتعجيل فضائية نفاثة من نوع "فريغات"كانت قد أرسلت إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي استعدادا لاستخدامها في مهمات إيصال أقمار OneWeb إلى مداراتها عام 2020.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وفي يونيو العام الفائت بدأ الخبراء بالعمل على المرحلة الثانية من توسيع المطار وتطويره ليكون قادرا على إطلاق أنواع جديدة من الصواريخ.

المصدر: نوفوستي