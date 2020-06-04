خبير روسي : إيلون موسك يستخدم قطع غيار روسية في تصميم "دراغون" المأهولة

استخدمت شركة "سبيس إكس" التابعة لأيلون موسك، جهاز التحام يعتمد تكنولوجيا وضعها المهندسون الروس. وهو مشابه لأجهزة الالتحام التي تستخدمها مركبات "سويوز" الروسية.

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صرح بذلك الخبير المستقل في مجال الفضاء، فاديم لوكاشيفيتش، في حديث أدلى به يوم 3 يونيو لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف قائلا إن عملية الالتحام الناجحة التي حققتها أوتوماتيكيا مركبة "دراغون" المأهولة التابعة لإيلون موسك أصبحت ممكنة بفضل جهاز الالتحام IDA الذي تستخدم مركبات "سويوز" المأهولة الروسية مثيلا له.

وأشار الخبير إلى ان شركة "إينيرغيا" الروسية هي التي صممت وصنعت هذا الجهاز، ما مكّن مركبة Crew Dragon من الالتحام بأقسام المحطة الفضائية كلها، بما في ذلك القسم الروسي.

وكانت صحيفة Der Tagesspiegel الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "سبيس إكس" اقتبست من الروس فكرة نقل رواد الفضاء والحمولة المفيدة إلى المحطة الفضائية الدولية باستخدام المركبات المأهولة والشاحنات الفضائية، مشيرة إلى أن برنامج "سبيس شتل" الأمريكي كان معتمدا قبل عام 2011 ،حين تم إغلاقه، والفكرة تقضي بنقل رواد الفضاء والحمولة في مركبة واحدة قادرة على إيصال 20 رائدا وبضعة أطنان من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض.

المصدر: تاس