مم تعاني رائدات الفضاء؟

أعلن خبراء معهد مشكلات الطب الحيوي، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن رائدات الفضاء خلال الدورة الشهرية، يعانين من اضطرابات في الجهاز الدهليزي، يجب أخذها بالاعتبار.





وتفيد مجلة الفضاء والطب البيئي، بأنه "يجب أن يؤخذ الانخفاض المحتمل في الجهاز الدهليزي عند بعض النساء خلال فترة الحيض بالاعتبار، عند تقديم الدعم الطبي للرحلات الفضائية المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية أو الرحلات البعيدة إلى القمر والمريخ التي تشارك فيها رائدات الفضاء".

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ووفقا لنتائج الدراسة التي أجراها خبراء المعهد، عند بداية المرحلة الأولى من الرحلة الفضائية، التي يتكيف خلالها رواد الفضاء مع حالة انعدام الوزن، تظهر اضطرابات مختلفة ناتجة عن الحركة الفضائية، لدى نصف رائدات الفضاء و38% من رواد الفضاء. وتظهر هذه الاضطرابات على شكل ضعف وألم في المعدة وفقدان الشهية والتعرق البارد والدوخة والغثيان وفي بعض الأحيان التقيؤ.

ولدراسة هذه المشكلة، أجرى العلماء تجارب شاركت فيها 15 امرأة متطوعة أعمارهن 25-37 سنة، خضعن لاختبار الكرسي الدوار في مراحل مختلفة من الدورة الشهرية. وقد أظهرت النتائج انخفاض استقرار الجهاز الدهليزي عند بعضهن، وهذا ما يتفق مع نتائج الاختبارات التي أجريت على الحيوانات.

ويذكر أن أول رائدة فضاء في العالم كانت السوفيتية فالنتينا تيريشكوفا، وأن عدد النساء اللواتي شاركن في الرحلات الفضائية بلغ 64 امرأة، 38 منهن كن على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي