طاقم مركبة الفضاء الأمريكية يدخل إلى المحطة الفضائية الدولية (فيديو)

دخل طاقم مركبة الفضاء الأمريكية "Crew Dragon"، المكون من شخصين، اليوم الأحد، إلى متن المحطة الفضائية الدولية، في عملية أنجزت نجاح أول رحلة فضائية أمريكية مأهولة منذ 9 سنوات.

وعرضت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا" بثا مباشرا لعملية انتقال طاقم المركبة الفضائية، الذي يضم رائدي الفضاء داغ هيرلي وبوب بينكين، إلى داخل المحطة الدولية.

والتحمت مركبة "Crew Dragon" الأمريكية التي أطلقتها شركة "SpaceX" بالتعاون مع "ناسا" بصاروخ "Falcon 9" مساء أمس السبت من المطار الفضائي في رأس كانافيرال بولاية فلوريدا، بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 14:17 بتوقيت غرينيتش.

ومن المقرر أن يمضي هيرلي وبينكين 3 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ليعودا بعد ذلك إلى الأرض.

ويعتبر هذا الإطلاق أول رحلة مأهولة نفذتها الولايات المتحدة من أراضيها منذ 9 سنوات، الأمر الذي وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"العودة المنتصرة" لبلاده إلى النجوم.

وأوقفت "ناسا" تنفيذ عمليات إطلاق الرحلات المأهولة من الأراضي الأمريكية في 2011، ليتم منذ ذلك الحين إرسال رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية بصواريخ "سويوز" الروسية.

المصدر: وكالات