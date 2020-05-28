"روس كوسموس" الروسية تصمم قاطرة فضائية

تستمر مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في العمل على تصميم قاطرة فضائية نووية.

أعلن ذلك الأربعاء 27 مايو مدير عام المؤسسة، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به لإذاعة "سولوفيوف لايف" الروسية. وقال:" هناك آفاق واسعة أمام القاطرة الفضائية العاملة بالمفاعل النووي والتي ستسمح لنا بتغيير المدارات والانتقال من مدار إلى آخر حول الأرض وكواكب أخرى ونقل الحمولة إلى أي موقع في المنظومة الشمسية".

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وحسب، روغوزين، فإن القاطرة لا مثيل لها في تاريخ الهندسة الفضائية. وإنها ستمتلك مواصفات لا يمتلكها أي صاروخ حالي ومستقبلي عامل بالوقود الكلاسيكي.

وأوضح أن مركز "كلديش" النووي ومكتب "أرسينال" في بطرسبورغ توليا تصميم القاطرة الفضائية النووية.

يذكر أن نائب مدير عام "روس كوسموس"" يوري أوغليش" كان قد قدم في وقت سابق تقريرا في المنتدى الأكاديمي الـ 19 بموسكو جاء فيه أن القاطرة الفضائية التي يخطط لإطلاقها بحلول عام 2030 ستعمل بمفاعل يولد قوة تقدر بعشرات الميغاواط.

المصدر: تاس