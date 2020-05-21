اليابان تطلق شاحنة إلى المحطة الفضائية

أطلقت اليابان بنجاح شاحنة "كونتوري - 9" ( اللقلق – 9) وستلتحق الشاحنة بالمحطة الفضائية الدولية يوم 25 مايو الجاري، حسبما أفادت اليوم الوكالة اليابانية للدراسات الجوية والفضائية.

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وأطلقت المركبة في ظروف انتقال غالبية العاملين في القطاع الفضائي الياباني إلى نظام العزلة الذاتية لانتشار وباء فيروس كورونا.

وانفصلت الشاحنة عن الصاروخ على ارتفاع 280 كيلومترا فوق سطح الأرض لتحلق في المسار المحدد لها. وستقترب الشاحنة مساء يوم 25 مايو من المحطة الدولية لتلتقطها اليد الآلية، ثم تبدأ عملية التحامها بالمحطة وتستغرق عادة بضع ساعات.

وتنقل الشاحنة إلى المحطة نحو 6 أطنان من المواد الغذائية لأفراد طاقمها والأجهزة وغيرها من الحمولة المفيدة.

يذكر أن اليابان أطلقت لأول مرة شاحنتها الفضائية "كونتوري" عام 2009. وبلغ طولها 10 أمتار، وقطرها 4.4 متر.

وتأخذ الشاحنة النفايات من المحطة الدولية بعد الالتحام بها ثم تنفصل عنها وتحترق في الغلاف الجوي للأرض.

المصدر: تاس