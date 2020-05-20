الولايات المتحدة تعاود إرسال رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية بعد انقطاع 10 سنوات

بعد انقطاع دام 10 سنوات تقريبا، تعاود الولايات المتحدة الأمريكية إرسال رواد فضاء من ناسا إلى المحطة الفضائية الدولية انطلاقا من الأراضي الأمريكية.

وأعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها تستعد لإطلاق مركبة Crew Dragon التي ستحمل روادا الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية خلال أسبوع.

وأشارت الشركة في صفحتها على "تويتر" إلى أن مركبة Crew Dragon وصلت إلى مجمع الإطلاق 39A الموجود في قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن المركبة المذكورة سوف تنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية من قاعدة "كيب كانافيرال" في 27 مايو الجاري تمام الساعة 16:33 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (23:33 بتوقيت موسكو)، لتصل إلى المحطة وتلتحم بها في اليوم التالي.

The Crew Dragon has arrived to Launch Complex 39A! 🐉



This spacecraft will carry @AstroBehnken and @Astro_Doug to the @Space_Station when it launches atop a @SpaceX Falcon 9 rocket on May 27, at 4:33 p.m. ET: https://t.co/yvfOCG49U8pic.twitter.com/Tdtdaucdef — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) May 18, 2020

وستحمل هذه المركبة إلى المحطة رائدا الفضاء التابعين لناسا، دوغلاس هيرلي، وروبرت بينكين، واللذان من المفترض أن يصلا إلى المطار الفضائي المخصص لعملية الإطلاق في 20 مايو الجاري.

وكانت ناسا قد توقفت عن إرسال الرواد من الأرض نحو المحطة الفضائية الدولية بعد توقف برنامج "المكوك الفضائي" Space Shuttle، الذي أطلق نحو المحطة للمرة الأخيرة في 8 يوليو عام 2011، حيث تكون طاقم المهمة آنذاك من 4 رواد فضاء هم: كريس فريغسون، ودوغ هيرلي، وساندي ماغنوس، وريكس والهايم.

ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت روسيا الدولة الوحيدة، التي تقوم مركباتها بإيصال رواد الفضاء إلى المحطة، وإعادتهم إلى الأرض مجددا. وقد بدأت شركتا "بوينغ" و"سبيس إكس" الأمريكيتان بتطوير مركبات، تأملان من خلالها منافسة مركبات "سويوز" الفضائية الروسية في رحلات الفضاء المأهولة.

المصدر: وكالات