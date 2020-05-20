نيزك يحترق فوق سيبيريا (فيديو)

شاهد سكان العديد من مناطق سيبيريا ضوءا ساطعا في السماء، على الأرجح كان نيزكا ضخما احترق عند دخوله الغلاف الجوي للأرض.

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وتقول فيكتوريا دام، من المركز العلمي التعليمي "بلانيتاريا" التابع لجامعة سيبيريا للنظم البيئية والتكنولوجيات (SSUGiT) في نوفوسيبيرسك، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، لقد تداول الكثيرون أشرطة فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي عن كرة مضيئة متجهة بسرعة نحو الأرض ولكنها تنطفئ قبل وصولها. لقد شوهدت هذه الكرة في كراسنويارسك وكانسك وفي مناطق جنوب إقليم كراسنويارك وخاكاسيا وتوفا.

وتضيف، "كان هذا على الأرجح نيزكا احترق عند دخوله الغلاف الجوي للأرض. ومن المحتمل أن تكون أجزاء منه قد بقيت وسقطت على الأرض، ولكن من الصعب الحديث عن إمكانية العثور عليها".

وتشير المتحدثة، إلى أنه من الصعب الحديث عن حجم هذا النيزك، لأنه إذا كان صغير الحجم، لاحترق بالكامل في الغلاف الجوي للأرض ولم نكن نرى سوى شرارة صغيرة في السماء. ولكنه كبير الحجم نسبيا لذلك نرى في شريط الفيديو المنشور، كرة مضيئة متجه نحو الأرض.

المصدر: نوفوستي