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أقمار صناعية للتحذير من هجمات صاروخية

الفضاء

أقمار صناعية للتحذير من هجمات صاروخية
Globallookpress John Pulsipher/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها وقعت عقدا مع شركة أمريكية لصنع أقمار صناعية تكون مهمتها التحذير من الهجمات الصاروخية.

ويفيد موقع البنتاغون، أن قيمة العقد الموقع مع شركة Northrop Grumman لإنتاج الأقمار الصناعية من الجيل الجديد، هي 2.375 مليار دولار. والهدف من إنتاج ونشر هذه الأقمار، هو للتحذير من اقتراب الصواريخ المعادية.

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ووفقا للعقد، ستنتج شركة Northrop Grumman قمرين صناعيين يعملان في المدارات القطبية، ضمن إطار برنامج  الجيل التالي من الأشعة تحت الحمراء الثابتة Next-Gen OPIR)). وعلى الشركة تنفيذ بنود العقد بحلول ديسمبر عام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن شركتين أمريكيتين تشاركان في برنامج Next-Gen OPIR هما
نورثروب غرومان و لوكهيد مارتن. ووفقا لـ Space News استلمت شركة لوكهيد مارتن أكثر من ثلاثة مليارات دولار، لإنتاج ثلاثة أقمار صناعية من الجيل الجديد، ستعمل في المدار الأرضي الجغرافي المتزامن.

المصدر: نوفوستي

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