"روس كوسموس" تقارن تصرف الولايات المتحدة بشأن القمر بتدخلها في العراق

قارن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين ، الخطة الأمريكية الخاصة باستخراج الثروات الطبيعية في القمر بتدخل الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة بصدد إعداد مشروع للاتفاقية الجديدة بشأن استخراج الثروات الطبيعية في القمر.

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وقال إن خططا كهذه تعيد إلى الأذهان التدخل الأمريكي في أفغانستان والعراق.

وأوضح روغوزين قائلا:" أن المبدأ الذي يقوم عليه التدخل هو مبدأ واحد سواء كان العراق أو القمر حيث تبادر الولايات المتحدة أولا إلى تشكيل "تحالف الموافقين" أو "الراغبين" في استخراج الثروات" وذلك التفافا على الأمم المتحدة وحتى الناتو في حال وجود بلد ما يشك في نجاح الخطة، ثم يتم تحقيق الهدف بشتى الوسائل. لكن المغامرة ستسفر عن نتيجة واحدة وهي العراق أو أفغانستان".

جاء ذلك في مدونته على"تويتر" الأربعاء 6 أبريل.

يذكر أن وكالة "رويترز" كانت قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادر لها بأن الإدارة الأمريكية بصدد إعداد مشروع للاتفاقية الدولية الجديدة بشأن استخراج الثروات الطبيعية في القمر لتشارك فيها دول صديقة لن تضم تشكيلتها روسيا في المرحلة الأولى لتحقيق الاتفاقية

وستقضي الاتفاقية ،حسب "رويترز"، بإنشاء مناطق أمن حول القواعد القمرية المستقبلية للحيلولة دون إلحاق أضرار أو تدخل من قبل بلدان منافسة أو شركات عاملة بالقرب المباشر منها. وستنص الاتفاقية أيضا على "قوانين دولية" تسمح للشركات التي تستخرج الثروات الطبيعية في القمر بإثبات حقوق الملكية على تلك الثروات.

المصدر: تاس