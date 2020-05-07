تفاصيل الرحلة الفضائية المقبلة للمكوك X-37B

أعلنت القوات الفضائية الأمريكية، أن المكوك الفضائي السري X-37B الذي سيطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل أطلس-5 في شهر مايو ، سيجري تجارب مختلفة، اثنان منها لناسا.



وجاء في البيان المنشور على موقع القوات الفضائية، من المقرر إطلاق صاروخ النقل أطلس-5 وعلى متنه المكوك الفضائي X-37B يوم 16 مايو 2020 من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا، "تعد الرحلة السادسة للمكوك X-37B خطوة كبيرة، حيث ستكون هذه أول رحلة له باستخدام وحدة خدمية تحتوي على معدات وأجهزة لإجراء التجارب. وسوف يسمح وجود الوحدة في الرحلة، بالاستمرار في توسيع قدرات المركبة الفضائية وإجراء تجارب عديدة، أكثر مما كان في الرحلات السابقة".

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ويضيف، وتخطط القوات الفضائية الأمريكية خلال هذه الرحلة للمكوك X-37B لإطلاق القمر الصناعي الصغير FalconSat-8 ليجري خمس تجارب لصالح الأكاديمية العسكرية الأمريكية. وتجربتين لوكالة الفضاء الأمريكية بشان تأثير الإشعاعات وعوامل فضائية أخرى في المواد والبذور. كما سيجري مختبر بحوث البحرية الأمريكية تجربة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة ميكروويف للترددات اللاسلكية لإرسالها إلى الأرض.

ويذكر أن دميتري روغوزين، المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعرب في أكتوبر 2018 عن قلقه من إمكانية استخدام الجيش الأمريكي للمكوك X-37B لنقل الأسلحة. لأن مثل هذا المكوك لا يمكن رصده من قبل شبكة الإنذار المبكر للهجمات الصاروخية. ولكن في نفس الوقت أعلن خبراء في الجيش الروسي، أنهم يتابعون حركة هذا المكوك دائما.

المصدر: نوفوستي