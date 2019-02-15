عودة مكوك أمريكي سري من مدار الأرض

عاد مكوك "Х-37B" السري الأمريكي غير المأهول إلى الأرض بعد قضائه 512 يوما في مدار الأرض.

وقالت مجلة "فوييني أوبوزريني" العسكرية الروسية إن مكوك "Х-37B" صمم بطلب من وزارة الدفاع الأمريكية، وسبق له أن قام بـ 4 رحلات فضائية إلى مدار الأرض.

أما مهام المكوك فهي محاطة بسرية تامة، وهناك افتراضات تفيد بأن المكوك ينفذ مهام الاستطلاع وينقل أقمارا صناعية إلى المدار.

إقرأ المزيد

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن المكوك يختبر كذلك تكنولوجيا من شأنها تسهيل عملية ضبط الحرارة في الفضاء. وحسب وسائل الإعلام، فإن باع جناح المكوك يبلغ 4.5 متر، وطوله 8.9 متر، ووزنه عند الإقلاع 5 أطنان. ويمكن أن يتزود بيد آلية متحكم فيها عن بعد.

كما يمكن أن يعمل المكوك على ارتفاعات تتراوح بين 200 و750 كيلومترا. كما يمكنه تغيير الارتفاع بسرعة، باستخدام محرك يعمل بالهيدرازين والنيتروجين.

وأشار مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، في وقت سابق، إلى أن المكوك الأمريكي السري قد يحمل سلاحا على متنه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا