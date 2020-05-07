خامنئي: إيران قادرة على وضع قمر صناعي في مدار ارتفاعه 36 ألف كيلومتر

أعلن مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، أن لدى طهران القدرة والإمكانية على وضع قمر صناعي في مدار ارتفاعه 36 ألف كيلومتر .

إقرأ المزيد



وقال خامنئي خلال مؤتمر تلفزيوني يوم الأربعاء 6 مايو بمناسبة أسبوع العامل، مع مدراء سبعة مجمعات إنتاجية إيرانية نشطة، "للأسف بعض البلدان تقول لنا دائما "لا يمكن". ولكننا قادرون، والدليل هو عندما نستطيع إطلاق صاروخ نقل إلى الفضاء بسرعة 7500 متر في الثانية ووضع قمر صناعي في المدار وتحقيق إنجازات كبيرة في الصناعات الدفاعية، فإننا نستطيع تحقيق نهضة إنتاجية أيضا".

وأضاف، "أنه بوجود العقول القادرة على إنتاج الأقمار الصناعية، يمكن التخطيط لإطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء ووضعه في مدار على ارتفاع 36 ألف كيلومتر عن الأرض...".

ويذكر أن عددا من البلدان الغربية أدانت إطلاق إيران صاروخا يحمل قمرا صناعيا للأغراض العسكرية يوم 22 أبريل 2020 ووضعه في مدار ارتفاعه 425 كيلومترا واعتبرت هذه العملية انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.

ولكن المشكلة تكمن في تفسير أحكام القرار المذكور بشأن الاتفاقية النووية المتعلقة بتطوير الأنشطة المرتبطة بانتاج الصواريخ. وقد وضح محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران الأمر وقال: إن القرار يشمل الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية. وليس لدى إيران أسلحة نووية.